هل يستفيد المغرب فيقضية الصحراء من الانتكاسة التاريخية لحزب "مانديلا" في انتخابات جنوب إفريقيا؟

بعد أن دعم العديد من الأطراف السياسية والسياسيين في جنوب إفريقيا، بناء علاقات قوية مع المغرب، وبعد الانتكاسة التاريخية لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي "ANC"، الذي يوصف بكونه حزب الراحل نيلسون مانديلا، في انتخابات 29 مايو/ايار المنصرم، هل يستفيد المغرب من الوضع القائم في بريتوريا؟. وهل إذا قرر حزب التحالف مع حزب التحالف الديمقراطي المعارض (حزب ليبرالي يميل إلى المغرب) الذي حل في المرتبة الثانية في الانتخابات بمجموعة 22 بالمئة من أصوات الناخبين، يمكن للحكومة المقبلة أن تقلب الموازين وتعترف بسيادة المغرب على الصحراء من خلال الحكم الذاتي ، أو على الأقل التوصية بتوقيف الدعم المادي والمعنوي للبوليساريو وحليفته الجزائر؟.

وفي حالة إذا قرر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، "إبعاد أي امكانية للتحالف مع الحزب حزب التحالف الديمقراطي، فإنه سيكون أمام سيناريو التحالف مع حزبين آخرين وهما حزب ’EFF’ الذي حل في المرتبة الرابعة بـ 9 بالمئة من الأصوات، وحزب ’MK’ صاحب المرتبة الثالثة بـ 15 بالمئة من الأصوات، بالرغم من زعيم الأخير، جاكوب زوما، يرفض التحالف مع حزب المؤتمر الوطني في حالة إذا كان سيترأس الحكومة سيريل رامافوزا".

جدير بالذكر أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، من أشد الداعمين لجبهة البوليساريو والجزائر في قضية الصحراء المغربية، وبالتالي فإن تراجع قوته في جنوب إفريقيا بما يسمح بظهور قوى سياسية في البلاد، قد يخدم مصالح المغرب، أم أن جنوب افريقيا ستحافظ على سالف عهدها؟

بحسب تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن "حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، تراجع لأول مرة منذ عام 1994 في نتائج الانتخابات في جنوب إفريقيا، وفقد الأغلبية في الانتخابات الأخيرة حيث حصل فقط على 40 في المئة من أصوات الناخبين"، مشيرا إلى أن "الحزب مضطر الآن للدخول في مفاوضات مع أحزاب أخرى من أجل تشكيل الحكومة في الأشهر الوشيكة، سيما وأن"السيناريوهات المحتملة لتشكيل الحكومة قد تكون مفيدة للمغرب، خاصة إذا قرر هذا الحزب التحالف مع حزب التحالف الديمقراطي المعارض الذي حل في المرتبة الثانية في الانتخابات بمجموعة 22 بالمئة من أصوات الناخبين"

وأشارت "لوموند" في هذا السياق، بأنه إذا تحالف الـ"ANC" مع حزب التحالف الديمقراطي، فإن هذا سيناريو تُحبذه الرباط، على اعتبار أن حزب التحالف الديمقراطي هو حزب ليبرالي يميل إلى الغرب، بخلاف حزب المؤتمر الذي يميل أكثر إلى المعسكر الشرقي مع دول مثل روسيا والجزائر.

في القادم من الأيام ستنكشف أوراق مستقبل حكومة جنوب افريقيا أمام سياقات متعددة يمكن لها أن تفضي بالبلاد إلى منحى بعيدا عن حلف روسيا، رغم أن هذا الأمر مستبعدا غير أن المغرب يأمل في بذل الكثير من الجهود لـ"إبطال" مفعول الدعم الذي تسلكه جنوب افريقيا اتجاه البوليستاريو والجزائر وبالتالي تخفيف الضغط على الرباط لتحقيق مكاسب ديلوماسية تنهي ملف نزاع الصحراء الذي طال أمده لأكثر من 50 عاما؟؟؟؟