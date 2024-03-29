الجزائر: زعيم حركة البناء يدعو الأمم المتحدة إلى حظر مناورات "الأسد الإفريقي 2024" ويعتبرها "انتهاكا لمبدأ تقرير المصير في الصحراء"

دعا رئيس حركة البناء في الجزائر عبد القادر بن قرينة، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى حظر التمرين العسكري "الأسد الإفريقي 2024" الذي ينظمه المغرب والولايات المتحدة، وقال إن"هذه المناورات المقرر إجراؤها في الفترة من 20 إلى 31 مايو/ايار 2024، تشكل عدوانا غير مشروع على الأراضي التابعة لسيادة الصحراء الغربية". واعتبر"العمليات انتهاكا لمبدأ تقرير المصير الذي تشرف عليه الأمم المتحدة"

ومن المقرر أن تجرى مناورات الاسد الافريقي 2024 في مناطق أكادير وطانطان والمحبس وطاطا والقنيطرة وبن جرير وتفنيت

كما وجه بن قرينة، المقرب من السلطة الجزائرية، نداء إلى الدول المشاركة في نسخة 2024 من "الأسد الإفريقي" لـ "الامتناع" معتبرا أن هذه المناورات "تنتهك سيادة الأراضي والمياه الصحراوية".

وسبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن عقد عشية انطلاقة مناورات "الأسد الإفريقي 2023"، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، خصص لـ "دراسة الوضع العام بالبلاد وعلى مستوى الحدود".

وكان الجيش المغربي في بيان، قد أعلن انطلاق اجتماع لمدة 5 أيام بشأن التخطيط لمناورات "الأسد الإفريقي 2024"، حيث احتضنت القيادة العليا للمنطقة الجنوبية، نهاية شهر يناير/كانون الثاني/وبداية شهر فبراير/شباط المنصرم، بأكادير (وسط)، اجتماع التخطيط الرئيسي لتمرين "الأسد الإفريقي 2024".

وأوضح البيان أن الاجتماع يشمل التخطيط لطرق تنفيذ الأنشطة المختلفة للتمرين والتي تضم مناورات مسلحة متعددة ومشتركة وأنشطة مدنية-عسكرية، إلى جانب تمارين إزالة التلوث (النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيميائي).

وأشار إلى أن المناورات ستعقد خلال الفترة من 20 إلى 31 مايو/ آيار المقبل، بمناطق أكادير وتيفنيت (وسط)، وطانطان والمحبس وطاطا (إقليم الصحراء)، والقنيطرة وبن جرير (شمال)، بهدف تطوير قابلية العمل المشترك التقني والإجرائي بين القوات المسلحة الملكية وقوات البلدان المشاركة.