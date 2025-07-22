البرتغال تجدد دعمها لحل "الحكم الذاتي" لقضية الصحراء

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جددت البرتغال اليوم الثلاثاء دعمها الكامل الى مبادرة الحل الحكم الذاتي لقضية الصحراء التي تطرحها المملكة المغربية ، باعتبار أن "الأساس البناء والأكثر مصداقية وجدية" للتوصل الى حل سياسي وواقعي ودائم لقضية الصحراء.

وجاء هذا الموقف خلال الإعلان المشترك في الاجتماع بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية البرتغالي باولو رانجيل في العاصمة البرتغالية لشبونة.

أكد الجانبان من خلال هذا الإعلان على متانة العلاقات الثنائية القائمة بين المغرب والبرتغال، والرغبة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد التي تجمع البلدين، في إطار روح الثفة والحوار والبناء .