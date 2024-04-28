السودان: فصائل مسلحة في دارفور تعلن خروجها عن الحياد وتدعم الجيش

أعلنت فصائل مسلحة في إقليم دارفور، غربي السودان، اليوم الأحد خروجها عن الحياد ودعمها للقوات المسلحة السودانية في مواجهة قوات "الدعم السريع".

وقالت الفصائل، التي تطلق على نفسها اسم "قوى الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية المساندة للقوات المسلحة بدارفور"، في بيان لها، إنها "وضعت خطة لاستعادة المدن التي يسيطر عليها الدعم السريع" و"خارطة سياسية للتواصل مع رموز وقيادات المجتمع والمقاومة الشعبية للتعبئة العامة".

وأكد البيان "التزام الفصائل بالوقوف جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة والمؤسسات الشرعية لمنع انهيار الدولة السودانية عبر العمل المدني والعسكري".

واتهم البيان "الدعم السريع" بالاستعانة بمرتزقة أجانب من دول الجوار الإفريقي والعربي للقتال وتلقي الدعم من دول "لتفكيك السودان"، كما شدد البيان على ضرورة "الانتقال المدني الديمقراطي بعد هزيمة الدعم السريع".

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من سيطرة قوات "الدعم السريع" على الخرطوم، عاصمة السودان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وإقالة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان من منصبه كرئيس للبلاد.

وتضم الفصائل الموقعة على البيان حركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي، وحركة العدل والمساواة السودانية، وتجمع قوى تحرير السودان، والتحالف السوداني، وحركة جيش تحرير السودان-المجلس الانتقالي، وحركة جيش تحرير السودان المجلس القيادي، وحركة تحرير السودان قيادة مصطفى تمبور.