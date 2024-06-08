"سفاح التجمع" .. مفاجآت جديدة وتفاصيل مروعة

تتصدر قضية "سفاح التجمع" المشهد في مصر، حيث كشفت التحقيقات مع المتهم كريم محمد سليم عبد المجيد عن تورطه في جرائم بشعة تتجاوز القتل العمد، لتشمل الاتجار بالبشر، وممارسة الفاحشة، وانتهاك حرمات الأشخاص، وفقاً لما ذكرته "القاهرة 24".

ازدادت القضية تعقيداً بعد ظهور نجل المتهم، زين، بوضوح في مقاطع الفيديو المُستخرجة من لاب توب المتهم، وفلاشة USB، وهواتفه المحمولة.

وأثارت مقاطع الفيديو تساؤلات حول دور نجل المتهم في الجرائم، خاصةً وأن ظهوره كان مقترناً بوقت ارتكاب بعضها.

تُشير بعض التحليلات إلى احتمالية تورط نجل المتهم في مساعدته على استدراج الضحايا، أو حتى المشاركة في ارتكاب الجرائم.

كما ظهر بتلك المقاطع بعض الأدوات المستخدمة في الجرائم هي عبارة عن قناع وجه أبيض، وحقيبة سفر كبيرة الحجم داكنة اللون، ورابطة عنق داكنة اللون، وماكينة حلاقة يدوية بيضاء، واحتواء الهاتف على العديد من المقاطع المرئية للمتهم "حال معاشرته للعديد من السيدات وتعاطيه والسيدات المخدرة".

وكانت قد أفادت جريدة "المصري اليوم" بأن "المشتبه به قد كشف، خلال التحقيقات التي يجريها السلطات، عن وجود 5 وشوم على جسده، مرتبطة "بفتيات" كان يقوم بتعذيبهن.

تُواصل الأجهزة الأمنية المصرية تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات القضية، ومدى تورط نجل المتهم، وضمان إنزال العقوبة العادلة على جميع المُتورطين.

تُثير هذه القضية قلقاً بالغاً في المجتمع المصري، وتُسلّط الضوء على ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الجريمة، وحماية المجتمع من مثل هذه الظواهر.