رئيس الحكومة القبائلية المؤقتة في المنفى يطالب الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بإدراج حق شعب القبائل في تقرير مصيره

طالب زعيم حركة استقلال "منطقة القبائل" ورئيس الحكومة القبائلية المؤقتة في المنفى، فرحات مهني، السفير الجزائري والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع،(الجزائر تترأس دورية مجلس الأمن الدولي لشهر يناير/كانون الثاني الجاري) "بإدراج قضية حق شعب القبايل في تقرير المصير والانتهاكات العنيفة التي تمارسها السلطات الجزائرية بحقهم على جدول أعمال الأمم المتحدة"، مؤكدًا ضرورة "رفع الظلم الذي يتعرض له هذا الشعب".

