تقرير:البنتاغون يستعد لتصنيف البوليساريو"منظمة إرهابية" وسط اتهامات بممارسة "أنشطة تهدد الأمن والاستقرار في دول الساحل والصحراء"

تشير التقارير إلى "تورط البوليساريو في أنشطة مشبوهة، بما في ذلك ارتباطها بجماعات إرهابية تنشط في منطقة الساحل، بالإضافة إلى تلقيها الدعم من إيران والجزائر".

i24NEWSسعيد العفاسي  ■ i24NEWS, سعيد العفاسي
دقيقة 1
دقيقة 1
 ■ 
رئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، يصلا لحضور مؤتمر في مخيم الداخلة للاجئين ، الذي يقع على بعد حوالي 170 كم جنوب شرق مدينة تندوف الجزائرية ، بتاريخ 13 يناير 2023.
رئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، يصلا لحضور مؤتمر في مخيم الداخلة للاجئين ، الذي يقع على بعد حوالي 170 كم جنوب شرق مدينة تندوف الجزائرية ، بتاريخ 13 يناير 2023.Ryad KRAMDI / AFP

ذكرت تقارير استخباراتية أن وزارة الدفاع الأميركية ينتظر أن تعلن في الربع الأول من عام 2025، بتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية"، وسط اتهامات للجبهة بممارسة أنشطة تهدد الأمن والاستقرار في دول الساحل والصحراء وفي المنطقة، وتشير التقارير إلى "تورط البوليساريو في أنشطة مشبوهة، بما في ذلك ارتباطها بجماعات إرهابية تنشط في منطقة الساحل، بالإضافة إلى تلقيها الدعم من إيران والجزائر".

Video poster
البوليساريو والمغرب يترشحان لنيابة رئاسة الاتحاد الإفريقي

إذا تم تنفيذ القرار، فقد يشكل نقطة تحول في عملية حل النزاع حول الصحراء المغربية، مع المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وفتح الباب أمام حل دائم لهذا النزاع الذي دام عقودا من الزمن.

Video poster
القمة الافريقية: عضوية البوليساريو وصفة إسرائيل كمراقب في ابرز ملفات القمة

وبحسب التقارير يعزز هذا التصنيف المرتقب"العزلة الدولية للبوليساريو ويفرض قيودا صارمة على مصادر تمويلها ودعمها اللوجستي والعسكري. كما يعطي القرار دفعة قوية لمكانة المغرب دوليا، لأنه يعزز شرعية سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. وتدفع المزيد من الدول إلى الاعتراف بهذا الواقع الجديد".

Video poster
حصري لـــ i24NEWS: تحقيق يكشف علاقات بين جبهة البوليساريو وحزب الله

وقد أدت هذه الوقائع إلى دمج الجبهة في شبكة أوسع تهدد استقرار شمال إفريقيا، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى تبني موقف أكثر صرامة ضدها، حيث تشارك الولايات المتحدة في جهود أوسع نطاقا لتعزيز الأمن في منطقة الساحل وشمال أفريقيا، سعيا إلى الحد من نفوذ الجماعات المسلحة وشبكات الدعم المرتبطة بها.

Video poster
حصري لـ i24NEWS: تحقيق يكشف روابط وثيقة بين جبهة البوليساريو وحزب الله

وتبرر واشنطن هذا الإجراء بالمخاوف الأمنية المتزايدة المتعلقة بأنشطة البوليساريو التي تهدد الاستقرار الإقليمي، بتصنيفها كمنظمة إرهابية، وستواجه الجبهة صعوبة كبيرة في الحصول على أي دعم خارجي، وخاصة الغربي، من شأنه أن يؤدي إلى تغيير في ميزان القوى في المنطقة لصالح الحلول السياسية.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات