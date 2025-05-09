البوليساريو تدعو إلى"ارتكاب أعمال إرهابية ضد السياح والمستثمرين الذين يذهبون إلى الصحراء"

في خطوة تصعيدية خطيرة، هددت جبهة البوليساريو بـ"تنفيد هجمات إرهابية" ليس فقط ضد المغرب وأقاليمه الجنوبية، بل أيضا ضد الشركات الأجنبية التي تعمل أو تسعى إلى التواجد في المنطقة"، وأكد أعضاء من قيادة البوليساريو، ومنهم مصطفى سيدي علي البشير، على أنه "تماشيًا مع بيان البوليساريو الصادر في 13 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020، والذي أعلن فيه العودة إلى الحرب، فإن "أي مستثمر أو سائح أجنبي في الصحراء يُعرض حياته للخطر.كما هدد سكان الأقاليم الجنوبية للمغرب بعدم التعامل مع الأجانب"، حيث قال"فليبتعد الصحراويون عن الأجانب، ولا يأتوا إلينا ليقولوا إنهم مدنيون أو أبرياء. هذا ليس سياقا سياحيا، بل سياق حرب".

وهذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها قياديون في جبهة البوليساريو بتصريحاتٍ شنيعة مماثلة تستهدف وحدة المغرب الإقليمية واستقراره. ففي عام 2022، أدلى القيادي في الجبهة، محمد والي عكيك، بتصريحاتٍ مماثلة، مشيرا إلى أن "مدينتي العيون والداخلة المغربيتين تُعدان أهدافا مشروعة للبوليساريو"، وأدلى بتصريحاته في مقابلة مع صحيفة "لا رازون" الإسبانية، ادعى فيها أن "الحرب مع المغرب ستمتد إلى الأقاليم الجنوبية بهدف ضرب أهداف مغربية".

وفي السياق أكد رئيس الأركان ووزير الدفاع المفوض الجزائري الجنرال سعيد شنقريحة، في كلمة ألقاها، أمس الخميس، في منتدى بعنوان"جيوسياسية الإرهاب في ظل التحولات العالمية الجديدة"، على أن "الجزائر لا تقبل أي مزايدة على النضال الذي خاضته ضد الإرهاب في إطار قوانين الجمهورية"، مشيرا إلى أن "الجزائر، بفضل شعبها وجيشها ومؤسساتها، قد انتصرت على الإرهاب وطورت تجربة فريدة في محاربته والوقاية منه، سواء من الناحية العملياتية أو من خلال تبني نهج شامل ومتعدد الأبعاد".

وتشعر الجزائر بالقلق إزاء الدعوات الموجهة، خاصة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتصنيف البوليساريوكـ"منظمة إرهابي"، إذ تستضيف السلطات الجزائرية منذ خمسين عامًا على أراضيها الميليشيات المسلحة للجبهة. ولم يتوقف المغرب عن التأكيد على مسؤولية الجزائر عن الأعمال التي يقوم بها البوليساريو انطلاقًا من الأراضي الجزائرية، وهو مطلب أصبح الآن مدعومًا من قبل مراكز أبحاث أمريكية مقربة من إدارة ترامب.

قبل ثلاثة أشهر من انعقاد المنتدى حول "جيوسياسية الإرهاب في ظل التحولات العالمية الجديدة"، الذي يرأسه الجنرال سعيد شنقريحة، كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن أن بلاده "لم تسلم أسلحة للبوليساريو"، قائلاً"يطالب الصحراويون بالأسلحة التي نحتفظ بها عنهم في الوقت الحالي"، وذلك في مقابلة مع وسيلة إعلام فرنسية. جاءت هذه التصريحات بعد أيام قليلة من تنصيب دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة.

منذ ذلك الحين، تطورت الأوضاع. فإلى جانب التقارير التي تتهم البوليساريو بـ"الإرهاب"، دعت البوليساريو علنًا الأسبوع المنصرم إلى "ارتكاب أعمال إرهابية ضد السياح والمستثمرين الذين يذهبون إلى الصحراء الغربية".

وفي السياق، عبرت جبهة البوليساريو عن غضبها من الأمم المتحدة التي تستعد لمنح جائزة مانديلا الأممية الكبرى 2025، للمملكة المغربية، معتبرة أنه “ترشيح غير منطقي ووصمة عار” على حد وصفها، ونددت البوليساريو في بيان لها، بترشيح المغربية أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لجائزة نيلسون مانديلا لحقوق الإنسان لعام2025، واصفة إياه بأنه “عار”.

ودعت البوليساريو أعضاء لجنة الترشيح إلى عدم منح هذا التميز البالغ الأهمية كونه يمثل فى رمزية إرث نيلسون ماندلا، للدبلوماسية المغربية، وتعد جائزة الأمم المتحدة لنيلسون روليهلالا مانديلا ، جائزة ذات طابع فخري، تمنح كل خمس سنوات لإنجازات شخصين (أحدهما أنثى والآخر ذكر) — ممن وقفوا أنفسهم لخدمة الإنسانية — وإسهاماتهما البارزة. ولا ينبغي أن يكون الفائزان من نفس المنطقة الجغرافية.