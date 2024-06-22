هلاك عشرات الأبقار في الجزائر.. مرض غامض يُثير قلق مربي الماشية

لقي العشرات من الأبقار حتفها في غضون أيام قليلة في بعض الولايات الجزائرية، وسط غموض يكتنف طبيعة المرض الذي تسبب في نفوقها.

وأثارت هذه الحادثة قلق مربي الماشية في المناطق المتضررة، خاصة مع تضارب المعلومات حول نوع المرض وأسبابه، وسط تكتم السلطات المعنية.

فقد رجحت بعض المصادر أن يكون المرض جلديًا معدٍ يصيب الأبقار ويسبب لها أعراضًا مثل الحكة الشديدة واحمرار الجلد وارتفاع درجة الحرارة.

بينما رجحت مصادر أخرى أن يكون سبب النفوق هو تسمم غذائي ناتج عن تناول الأعلاف الملوثة.

ولم تصدر وزارة الزراعة الجزائرية أي بيان أو تصريح رسمي حول الموضوع رغم استفحاله، وحتى رؤساء الجمعيات المهنية وممثلو الفلاحين والبياطرة رفضوا أيضا الإدلاء بتصريحات، بحجة أن تحقيق الهيئة الوصية لم يكتمل بعد.