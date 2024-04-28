وثيقة "التأمين على مخاطر الطلاق" في مصر .. جدل حول حقوق المرأة وتطبيقها

أثار إدراج وثيقة "التأمين على مخاطر الطلاق" ضمن مشروع قانون "التأمين الموحد" الجديد في مصر، موجة من الجدل المجتمعي والديني والبرلماني، بين مؤيدين يرون فيها خطوة إيجابية لحماية حقوق المرأة، ومعارضين يخشون من تداعياتها الاجتماعية والمالية.

ووافق مجلس النواب المصري مؤخرا، على مجموع مواد "قانون التأمين الموحد"، ليجمع قوانين التأمين المعمول بها في الدولة في تشريع واحد، يضم 217 مادة إلى جانب 5 مواد إصدار، وفق ما نشرته وسائل إعلام مصرية.

وأشارت صحيفة "الوطن" المصرية، إلى أن قانون "التأمين الاجتماعي" يحظى بأهمية خاصة، لما استحدثه من "وثائق تأمين جديدة" وأهمها الوثائق التي نصت عليها المادة 39 من مشروع القانون، وألزمت بإصدار عدة وثائق تأمين إجبارية، منها ما يعرف بـ"وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق" أو "وثيقة المطلقات".

وفي تلك الوثيقة المستحدثة يتحمل الزوج رسومها كاملة، ويدفع ثلثي ثمنها العريس مع عقد الزواج، في حين يدفع الثلث الباقي من الرسوم، مع شهادة الطلاق، كما جرى تحديد شرطين لصرف قيمة الوثيقة، هما "أن يقع الطلاق بطلقة بائنة كبرى، وأن يكون الزواج استمر لمدة 3 سنوات".

وحال توافر الشرطين فللمطلقة الحق في صرف مبلغ الوثيقة بمجرد الحصول على إشهار الطلاق، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال، ولا ينطبق صرف الوثيقة على حالات الخلع.