ترامب يعين ديوك بوكان الثالث سفيرا للولايات المتحدة لدى المغرب

عين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، أمس الجمعة، ديوك بوكان الثالث في منصب سفير لدى الرباط، وقال ترامب، في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال":"يسعدني أن أعلن أن ديوك بوكان الثالث سيشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى المملكة المغربية"، وتابع "سيضطلع بدور هام في وقت نوطد فيه السلام والحرية والازدهار لبلدينا".

وشغل بوكان الثالث ( المزداد في ولاية كارولاينا الشمالية سنة 1963) سابقا منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسبانيا وأندورا (2017-2021)، وحصل على شهادة الإجازة في الاقتصاد واللغة الإسبانية من جامعة كارولاينا الشمالية في "تشابل هيل"، وشهادة الماستر من كلية هارفارد للأعمال.