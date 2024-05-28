بعد ساعات من القبض عليه.. إخلاء سبيل محمد أبو الديار، مدير حملة أحمد الطنطاوي

تم إخلاء سبيل محمد أبو الديار، مدير حملة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من القبض عليه، وجاء ذلك عقب اتخاذ إجراءات الطعن على حكم حبسه الغيابي.

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تم تحديد جلسة 3 يونيو/حزيران القادم لنظر القضية.

كان قد تم القبض على أبو الديار أمس الاثنين، تنفيذاً لقرار محكمة جنح مستأنف المطرية بتأييد الحكم الصادر ضده بالحبس سنة وغرامة 20,000 جنيه.

يتهم أبو الديار بجمع توكيلات شعبية موازية لحملة الطنطاوي، وذلك بسبب التضييقات الأمنية التي واجهتها الحملة، ونددت منظمات حقوقية بحملة استهداف أنصار الطنطاوي وإدراجهم على ذمة قضايا سياسية.