بعد ساعات من القبض عليه.. إخلاء سبيل محمد أبو الديار، مدير حملة أحمد الطنطاوي

تم إخلاء سبيل محمد أبو الديار، مدير حملة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من القبض عليه، وجاء ذلك عقب اتخاذ إجراءات الطعن على حكم حبسه الغيابي.

