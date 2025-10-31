مجلس الأمن يصادق على قرار بمنح الصحراء حكما ذاتيا تحت سيادة المغربية

صوت مجلس الأمن، اليوم الجمعة، لصالح خطة المغرب للحكم الذاتي للصحراء، ودعا الأطراف للانخراط بالمفاوضات دون شروط، وصوّتت لصالح مشروع القرار 11 دولة من أصل أصل 15 دولة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية (صاحبة القلم) وبريطانيا وفرنسا واليونان وبنما وكوريا، وأحجمت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما لم تصوت الجزائر.

وأعرب القرار عن دعمه الكامل للأمين العام الأممي ولمبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات، استنادا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف، ومتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، مرحبا في الوقت ذاته بأي مقترحات بنّاءة تقدمها الأطراف استجابة لهذا المقترح المغربي.

وأعربت الهيئة الأممية، التي عُهد إليها حفظ السلام والأمن الدوليين، عن دعمها لجهود المبعوث الأممي في تنفيذ قراراتها والمضيّ قدما في العملية السياسية، بما في ذلك من خلال استمرار المشاورات بين المبعوث الشخصي وكلٍّ من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، مؤكدة على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي عمل يهدد العملية السياسية.

ومن جهته رحب العاهل اتلمغربي محمد السادس بقرار مجلس الأمن المؤيد لخطة الحكم الذاتي للصحراء، داعياً الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى "حوار صادق لتجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة تقوم على الاستقرار"، وأضاف "هذا التحول التاريخي يشكل مصدر اعتزاز"، مشيراً إلى أن "الحل سيكون توافقياً على أساس مبادرة الحكم الذاتي"، لافتاً إلى أن "ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أصبحت تعتبر مبادرة الحكم الذاتي الإطار الوحيد لحل هذا النزاع".

وفي السياق قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، إن "الجزائر لم تشارك في التصويت على مشروع القرار المتعلق بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء"، وأضاف أنه "من خلال الامتناع عن التصويت، تحرص الجزائر على التعبير عن ابتعادها عن نص لا يعكس بأمانة العقيدة الأممية في مجال تصفية الاستعمار"، واعتبر أن "القرار النهائي بشأن مستقبل الشعوب التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية يجب أن يكون من حق هذه الشعوب وحدها". وتابع: "الجزائر بصفتها دولةً مجاورةً لطرفي النزاع في الصحراء، شاركت بحسن نية في المفاوضات حول النص الذي قُدِّم".