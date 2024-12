كارثة في أفريقيا: مئات القتلى في إعصار بجزر فرنسية قرب مدغشقر

قُتل المئات في إعصار "تشيدو"، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" صباح اليوم (الإثنين). هناك خوف على حياة نحو 1000 شخص في أقوى عاصفة تضرب مجموعة جزر مايوت منذ 90 عاما. ويواجه السكان الناجون، الذين يعيش معظمهم في أكواخ، صعوبة في الحصول على الطعام ومياه الشرب.

هذا وصرح فرانسوا-خافيير بوفيل، حاكم ميوت، للتلفزيون المحلي: "أعتقد أن هناك بضع مئات من القتلى، ربما نقترب من الألف، حتى الآلاف"، ولكنه قال أنه في الوقت الحالي من الصعب جدًا تقدير عدد المصابين

