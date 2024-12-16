كارثة في أفريقيا: مئات القتلى في إعصار بجزر فرنسية قرب مدغشقر

قُتل المئات في إعصار "تشيدو"، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" صباح اليوم (الإثنين). هناك خوف على حياة نحو 1000 شخص في أقوى عاصفة تضرب مجموعة جزر مايوت منذ 90 عاما. ويواجه السكان الناجون، الذين يعيش معظمهم في أكواخ، صعوبة في الحصول على الطعام ومياه الشرب.

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هذا وصرح فرانسوا-خافيير بوفيل، حاكم ميوت، للتلفزيون المحلي: "أعتقد أن هناك بضع مئات من القتلى، ربما نقترب من الألف، حتى الآلاف"، ولكنه قال أنه في الوقت الحالي من الصعب جدًا تقدير عدد المصابين

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ويعود جزء من صعوبة تحديد العدد الدقيق للقتلى إلى أن معظم السكان مسلمون، وعادة ما يقومون بدفن موتاهم خلال 24 ساعة.هذا ما قاله مسؤول في وزارة الداخلية الفرنسية. وقالت الوزارة إنه تم إرسال 1600 ضابط شرطة لمساعدة قوات الإنقاذ المحلية.

Handout / Securite Civile / AFP

وتقع مجموعة جزر مايوت تحت السيادة الفرنسية. ويعيش هناك حوالي 300 ألف شخص، ويقدر أن هناك 100 ألف آخرين من المهاجرين غير موثقين.