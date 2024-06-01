زلزال سياسي في جنوب إفريقيا: حزب المؤتمر الوطني يخسر الانتخابات لأول مرة منذ 30 عاما

خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا أغلبيته البرلمانية المطلقة للمرة الأولى منذ انتقال البلاد من نظام الفصل العنصري.

ومع حصوله على ما يزيد قليلاً عن 40% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، يجد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي نفسه في منطقة مجهولة، الأمر الذي دفع إلى بدء مفاوضات ائتلافية لتشكيل الحكومة.

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وبرز التحالف الديمقراطي (DA) وحزب “أومكونتو ويسيزوي” (MK Party) المشكل حديثا، بقيادة الرئيس السابق جاكوب زوما، كشركاء محتملين في الائتلاف. ومع ذلك، فإن المواقف الأيديولوجية المتباينة بين حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وهذه الأحزاب تمثل عقبات كبيرة في عملية التفاوض.

ويقف التحالف الديمقراطي، المعروف بسياساته الصديقة للأعمال التجارية، على النقيض من حزب MK وحزب المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية اليساري المتطرف (EFF)، اللذين يدعوان إلى تأميم القطاعات الرئيسية للاقتصاد. وفي خضم هذه الخلافات، تكثر التكهنات بشأن جدوى واستقرار الترتيبات الائتلافية المحتملة

تُشير نتائج الانتخابات هذه إلى لحظة حاسمة في المشهد السياسي لجنوب أفريقيا، حيث تدل على التحول بعيدًا عن هيمنة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي التي استمرت لعقود. وهي تعكس الرغبة المتزايدة في التغيير بين الناخبين الجنوب أفريقيين، الذين يبحثون عن حلول للتحديات المستمرة في البلاد، بما في ذلك الفقر المنتشر، ومعدلات البطالة المرتفعة، والخدمات الحكومية غير الكافية.