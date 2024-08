الهند تعتزم افتتاح مصنع لإنتاج المركبات العسكرية في المغرب لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين

تماشيا مع رغبة المغرب في مواصلة تنفيذ المشاريع المؤسسة للصناعة العسكرية على المستوى المحلي وفي إطار اتفاق التعاون العسكري بين الهند والمغرب، تقترب شركة "TATA Advanced Systems" الهندية المتخصصة في صناعة المركبات العسكرية، من افتتاح وحدة صناعية تابعة لها في المغرب.

