أفاد مصدر في حكومة إقليم دارفور الموالية للجيش السوداني، اليوم الأربعاء، بأن أكثر من 2000 مدني قتلوا على يد قوات "الدعم السريع" خلال اليومين الماضيين منذ سيطرتها على مدينة الفاشر شمال السودان.

وأوضح المصدر أن 700 حالة قتل تم توثيقها خلال الساعات الأولى بعد سقوط المدينة، فيما قُتل 450 شخصًا آخرين في مستشفى بالمدينة، كما اعتُقل أو اختُطف نحو 300 شخص وفقاً لمعلومات وصلته من أسر الضحايا.

وتعد الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وكانت المعقل الأخير للجيش السوداني في الإقليم. وتشير التقارير إلى أن حوالي 250 ألف مدني لا يزالون محاصرين في المدينة، ما يزيد من المخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.

ويأتي هذا العنف في إطار صراع عرقي بين ميليشيات من القبائل العربية والقبائل الأفريقية، ضمن حرب أهلية مستمرة منذ أكثر من عامين ونصف، أودت بحياة نحو 150 ألف شخص حتى الآن.

وأكد قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في بيان عقب سقوط المدينة، أن قواته مصممة على تحقيق "نصر كامل" والانتقام لكل الشهداء، مضيفاً أن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين تنتهك القيم الإنسانية، والشعب السوداني سيحاسب مرتكبيها.