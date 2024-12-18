تقرير: روسيا نقلت دفاعات جوية متقدمة من سوريا الى هذه الدولة العربية

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وليبيين أن روسيا تنقل أنظمة دفاع جوي متقدمة وأسلحة متطورة أخرى من قواعد عسكرية في سوريا إلى ليبيا.

كما قال المسؤولون أن روسيا نقلت طائرات شحن روسية معدات دفاع جوي، بما في ذلك رادارات اعتراضية من طراز S-400 وS-300، من سوريا إلى قواعد في شرق ليبيا التي يحكمها خليفة حفتر المدعوم من موسكو العوامل.

وروسيا تتواجد بالفعل في ليبيا، بما في ذلك من خلال منظمة فاغنر التابعة الآن لوزارة الدفاع الروسية، والتي لها علاقات وثيقة مع حفتر.

واستخدم مقاتلو فاغنر منشآت حفتر، بما في ذلك قاعدة جوية، كنقطة عبور إلى دول أفريقية أخرى. وفي العام الماضي، التقى مسؤولون روس كبار مع حفتر لمناقشة بالحصول على حقوق الرسو طويلة المدى في موانئ بنغازي أو طبرق، وكلاهما يقع على بعد أقل من 400 ميل من اليونان وإيطاليا.