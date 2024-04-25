وسط تفاقم التوتر بين الجزائر والمغرب: الجزائر تنفق عام 2023 أكثر من 18.3 مليار دولار في سباقها نحو التسلح؟

هل يستعد الجيش الجزائري إلى حلول عسكرية؟ ولماذا كل هذا الانفاق العسكري؟ هلى تفكر الجزائر في خوض حروب مع جيرانها في الجنوب والشرق، أم أنها تحاول بذلك تخويف محيطها؟، أم أنه هناك اسباب أخرى لمثل هكذا تصرف؟.

غير أنه من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة الانفاق على التسلح بين المغرب والجزائر، هو التوتر السياسي والدبلوماسي القائم بين البلدين بسبب الصحراء، حيث تصر الجزائر على دعم جبهة البوليساريو، وهو الأمر الذي يرفضه المغرب ويعتبره محاولة جزائرية لضرب الوحدة الترابية للمغرب. يأتي ذلك وسط التوتر المتفاقم بين الجزائر والمغرب ارتفع من المستويات السياسية والدبلوماسية إلى الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية.

وفي السياق كشف تقرير صادر عن معهد “ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” (سيبري)، "ارتفاع الإنفاق العسكري لدى الجزائر مقابل خفض المغرب مشترياته من الأسلحة والمعدات العسكرية".

وسجل التقرير أن الجزائر أنفقت 18.3 مليار دولار عام 2023 في سباقها نحو التسلح، أي بزيادة بنسبة 76 في المئة مقارنة بعام 2022، في حصيلة تعد الأعلى منذ عام 1974، في حين لم يتجاوز إنفاق المغرب عسكريا 5.2 مليار دولار عام 2023، بانخفاض يقدر بـ2.5 في المائة.

ووفقا للمعطيات الواردة في التقرير نفسه، بلغ الإنفاق العسكري في شمال إفريقيا بحوالي 28.5 مليار دولار عام 2023، أي بزيادة تقدر بنسبة 38 في المائة مقارنة بسنة 2022.

وبلغ إجمالي إنفاق الجزائر والمغرب على الأسلحة العام الماضي إلى 23,5 مليار دولار، مما يُشكل أحد أسباب ارتفاع النسبة العامة لانفاق القارة الإفريقية على الأسلحة، وبالأخص من الجزائر التي سلجت وحدها إنفاقا بلغ 18,3 مليار دولار، جراء ارتفاع أسعار الغاز والنفط حسب تقرير معهد "سيبري".

وبخصوص شمال إفريقيا، فإن انفاق المغرب والجزائر عى التسلح يُمثل نسبة 82 بالمائة من إجمال إنفاق بلدان شمال القارة السمراء على شراء الأسلحة، علما أن القيمة المالية لانفاق المغرب على التسلح في العام الماضي بلغت 5,2 مليار دولار فقط، بتراجع بلغت نسبته 2,3 بالمائة.

وبالنسبة للمغرب، فإن أبرز الموردين للأسلحة الذين تعتمد عليهم الرباط في اقتناء ما تحتاجه لترسانتها العسكرية، تقف على رأس القائمة الولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة 69 بالمائة، تليها فرنسا بـ14 بالمائة، ثم إسرائيل في المرتبة الثالثة بنسبة 11 بالمائة، وفق تقرير المعهد المذكور.

وبخصوص الجزائر، فإن روسيا تبقى هي أول مورد للأسلحة إلى الجزائر بنسبة تصل إلى 48 بالمائة، ثم تليها ألمانيا بنسبة 15 بالمائة، ثم الصين بنسبة 14 بالمائة، وتتعلق هذه النسبة بالسنة الماضية حسب ما جاء في تقرير معهد "سيبري".

ويمكن تفسير معطيات هذا التقرير الصادر حديثا في الشق المتعلق منها بتقلص نفقات المغرب من حيت اقتناء الأسلحة ومختلف المعدات العسكرية، وفق الخبير الأمني محمد أكضيض، "المغرب يوازي بين عقلنة التسلح تعزيزا لترسانته العسكرية وحماية لسيادته الوطنية وبين مراعاة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، وما تتطلبه الأوراش الكبرى التي هو مقبل عليها".