قبيل إحاطة 14 أبريل: رئيس البوليساريو يقيل قياديا بارزا في الجبهة قبل زيارة المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى الصحراء

قرر رئيس جبهة البوليساريو ابراهيم غالي، إقالة محمد سيداتي مما يسمى ب”وزير الشؤون الخارجية”، وهو الذي تولى هذا المنصب في فبراير/شباط من عام 2023، يأتي ذلك قبل زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا إلى مخيمات تندوف جنوب الجزائر.

ويواصل ستيفان دي ميستورا، جولته في المنطقة، حيث قام ، أمس الجمعة، بزيارة إلى مدينة العيون في الصحراء المغربية، حيث "هبط دي ميستورا بعد ظهر الجمعة في مطار العيون قادمًا من نواكشوط، وتوجه مباشرة إلى مقر بعثة المينورسو للقاء رئيس البعثة الأممية، الروسي ألكسندر إيفانكو"، وبعد انتهاء زيارته للعيون، استقل دي ميستورا طائرة تابعة للأمم المتحدة متوجهًا إلى تندوف جنوب الجزائر. ومن هناك، انتقل بالسيارة إلى مخيم الرابوني، المقر الإداري لجبهة البوليساريو، حيث يُتوقع أن يلتقي خلال الساعات المقبلة برئيس الجبهة، إبراهيم غالي.

ومن المنتظر أن يطلع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على آخر تطورات الوضع في الصحراء خلال الأيام المقبلة.

وكانت جبهة البوليساريو قد استبقت زيارة ديمستورا بالإعلان عن شروطها لاستئناف محتمل للمفاوضات السياسية، التي توقفت منذ مارس/آذار من عام 2019.

كانت جبهة البوليساريو قد قالت في بيان، أمس الجمعة،، إن "دي ميستورا سيقوم، خلال الفترة المقبلة، بزيارة إلى مخيمات تندوف"، مؤكدة أنه “سيجري لقاءات مع قيادة البوليساريو للتباحث حول سبل إعادة إطلاق العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بهدف حل نزاع الصحراء".

وتأتي هذه اللقاءات قبيل الإحاطة التي ينتظر أن يقدمها الوسيط الأممي في الـ14 أبريل/تيسان الجاري أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، وتتضمن خلاصة اللقاءات والمشاورات التي أجراها مع ممثلي الأطراف المعنية والفاعلين الدوليين في نزاع الصحراء.