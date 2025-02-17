نشطاء مغاربة يقدمون دعوى قضائية ضد الوزيرة الإسرائيلية ميري ريغيف

قدم نشطاء مغاربة اليوم دعوى قضائية ضد وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف والتي من المقرر أن تزور المملكة الثلاثاء للمشاركة في مؤتمر دولي لسلامة الطرق ينعقد في مدينة مراكش.

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وأعلنت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، في بيان عن رفع الدعوى ضد ريغف بدعوى "اتهامات تتعلق بماضيها الإجرامي، ومسؤوليتها في الحكومة الإسرائيلية الحالية بارتكاب جرائم حرب والإبادة الجماعية".

ومن المخطط أن تشارك الوزيرة ريغف في المؤتمر العالمي الرابع للسلامة الطرقية الذي سينعقد في الفترة من 18 إلى 20 فبراير /شباط الحالي بمراكش. من جانبها طالبت مجموعة العمل الوطنية "السلطات القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها"

من جانبه لفت الناشط الحقوقي المغربي أحمد ويحمان أن "كوكبة من المحامين يترأسهم الأستاذ خالد السفياني المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي تقدموا بالشكوى القضائية".