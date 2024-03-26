وزير الثقافة الإسباني يغرد خارج سرب حكومته:"الصحراء الغربية ليست المغرب، نحن ندافع عن تقرير مصير الشعب الصحراوي"

في تطور مفاجئ ومخالف لحكومة بيدرو سانشيز قال وزير الثقافة والرياضة الإسباني، إرنست أورتاسون، (من حزب سومار) في مقابلة مع صحيفة "إل بابليكو" إن "الصحراء الغربية ليست المغرب، والقانون الدولي قاطع في هذا الصدد. وموقف حزب’سومار’ من قضية الصحراء الغربية معروف. نحن ندافع عن تقرير مصير الشعب الصحراوي".

جاء ذلك ردا على ما نشر في الجريدة الرسمية الإسبانية والذي يشير إلى أن مدينة العيون تقع في المغرب، والتي اثارت اهتمام وسائل الإعلام الاسبانية المقربة من جبهة البوليساريو، واشار إلى أن ما نشر الجريدة الرسمية، "خطأ" وتابع"تم ارتكابه قبل عدة أشهر من وصولي إلى الوزارة".

واشار إرنست أورتاسون إلى أنه "لقد كنت على اتصال بجبهة البوليساريو. لقد تمكنت من أن أؤكد لهم أن هذا لن يحدث أبدًا في ولايتي. لن يكون هناك خطأ من هذا النوع في منشور صادر عن الجريدة الرسمية تحت إدارتي، وجبهة البوليساريو تعرف ذلك لأنني ناقشت الأمر معهم".

وكانت جبهة البوليساريو قد طلبت من إرنست أورتاسون تصحيح "الإشارة غير المناسبة" المنشورة في الجريدة الرسمية.

وفي السياق أعرب وزير الثقافة عن استعداده لفتح فرع لمعهد سرفانتس بمخيمات تندوف، حتى لو كان هذا القرار يقع ضمن اختصاص وزارة الخارجية، موضحا "إن أي إجراء يمكننا، في وزارة الثقافة، اتخاذه لتحسين الظروف المعيشية في مخيمات تندوف، أو الوصول إلى الثقافة، أو الدفاع من الناحية الثقافية، عن القضية الصحراوية، فإن جبهة البوليساريو ستضعني على أهبة الاستعداد".

ويبدو أن حزب "سومر"الذي تقوده اليسارية يولاندا دياز يبحث له عن موقع قدم في إسبانيا من خلاله تصريحاته غير المتطابقة مع حكومة سانشيز، ولا تملك رؤية واضحة لنهج الحزب، فمرة يصالح المغرب على حساب البوليساريو وأخر يعاد المغرب لإرضاء الجبهة، حيث سبق للحزب أن سحب مقترحا يتعلق بمطالبة الحكومة بإصدار قانون يمنح الجنسية الإسبانية لفائدة سكان إقليم الصحراء ممن ازدادوا في المنطقة خلال فترة الاستعمار الإسباني إلى غاية فبراير/شباط من عام 1976.

وكان حزب "سومر"(Sumar) قد اعتمدت في خطاباته السياسية في الانتخابات العامة التي شهدتها إسبانيا في 27 يوليو/تموز المنصرم، على العديد من الشعارات الداعمة لجبهة البوليساريو، وذهب إلى أبعد من ذلك وقدم وعدا بالتراجع عن دعم إسبانيا لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحل نزاع الصحراء في حالة فوزه بالانتخابات وتولي يولاندا دياز رئاسة الحكومة.

وكان المقترح، لا يتعلق فقط بمنح الجنسية للمزدادين في الفترة الاستعمارية الإسبانية للصحراء فقط، بل أيضا لأبناء وأحفادهم، لكن بسحب المقترح من طرف الحزب الذي تقدم به، فإن ذلك يعني أن المقترح لن يتم مناقشته في المستقبل.