حزب "سومر" الإسباني "يصفع"البوليساريو ويسحب مقترح من البرلمان يتعلق بمنح الجنسة للصحراويين المزدادين إلى غاية فبراير عام 1976

سحب حزب "سومر" الإسباني الذي تقوده اليسارية يولاندا دياز، من البرلمان الإسباني، اليوم الجمعة، مقترح يتعلق بمطالبة الحكومة بإصدار قانون يمنح الجنسية الإسبانية لفائدة سكان إقليم الصحراء ممن ازدادوا في المنطقة خلال فترة الاستعمار الإسباني إلى غاية فبراير/شباط من عام 1976.

وكان حزب "سومر"(Sumar) قد اعتمدت في خطاباته السياسية في الانتخابات العامة التي شهدتها إسبانيا في 27 يوليو/تموز المنصرم، على العديد من الشعارات الداعمة لجبهة البوليساريو، وذهب إلى أبعد من ذلك وقدم وعدا بالتراجع عن دعم إسبانيا لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحل نزاع الصحراء في حالة فوزه بالانتخابات وتولي يولاندا دياز رئاسة الحكومة.

وكان المقترح، لا يتعلق فقط بمنح الجنسية للمزدادين في الفترة الاستعمارية الإسبانية للصحراء فقط، بل أيضا لأبناء وأحفادهم، لكن بسحب المقترح من طرف الحزب الذي تقدم به، فإن ذلك يعني أن المقترح لن يتم مناقشته في المستقبل.

وكانت العديد من الأصوات الموالية للبوليساريو، قد خرجت بانتقادات شديدة ضد يولاندا دياز، بعدما كانت قد أعلنت عن التحالف مع زعيم حزب العمال الاشتراكي، بيدرو سانشيز، لتشكيل حكومة جديدة في إسبانيا، من دون أن تفرض أي شروط بشأن قضية الصحراء لصالح الجبهة.

وحسب ما جاء في العديد من وسائل الإعلام المؤيدة للبوليساريو أنذاك، فإن دياز تخلت عن البوليساريو في مفاوضاتها مع بيدرو سانشيز، حيث لم تتضمن وثيقة الاتفاق الثنائي بينهما، أي إشارة إلى الجبهة أو قضية الصحراء، وهو ما يُعتبر بمثابة الطعنة في ظهر للجبهة.

وكانت من بين الشعارات التي رفعتها دياز لصالح البوليساريو في حملاتها الانتخابية، شعارات تدعو لدعم "حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، كما قالت في أحد خطاباتها الانتخابية، بأنها في حالة إذا تولت رئاسة الحكومة الإسبانية، ستعمل على التراجع عن موقف مدريد الداعم للمقترح المغربي لحل نزاع الصحراء، والمتمثل في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.