هيرتسوغ سيكون أول رئيس إسرائيلي يزور الدولة الإفريقية

في إطار الرحلة، سيزور الرئيس زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية • تأتي الزيارة في محاولة لإعادة فتح سفارة إسرائيل في زامبيا •

رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، أرشيف
رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، أرشيفAmos Ben Gershom / GPO

في طار الجهود لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وأفريقيا، سيتوجه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ غدًا (الاثنين) في زيارات رسمية إلى زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبذلك سيكون أول رئيس إسرائيلي يزور زامبيا. ستستغرق زيارته حوالي يوم واحد، وخلالها سيزور الدولتين.

زيارته إلى القارة تأتي في ظل الأهمية التي يوليها الرئيس هرتسوغ لتعزيز علاقات دولة إسرائيل مع القارة الإفريقية، وتأتي في أعقاب إعادة افتتاح السفارة الإسرائيلية في الدولة.

خلال الزيارة سيلتقي رئيس الدولة مع رئيس زامبيا، هاكايندي هيشيليما، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، ومع مسؤولين آخرين.

الاجتماعات السياسية التي سيعقدها هرتسوع خلال زيارته ستركز على التحديات الدولية في هذا الوقت، على تعزيز مكانة إسرائيل في الساحة الدولية، على توثيق العلاقات الدبلوماسية بين الدول وعلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

