الإعلان عن حالة طوارئ عالمية بعد تفشي جدري القردة في أفريقيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم (الأربعاء)، تفشي فيروس جدري القردة في الكونغو وأماكن أخرى في أفريقيا كحالة طوارئ عالمية، مع وجود حالات مؤكدة بين الأطفال والبالغين في أكثر من اثنتي عشرة دولة. إلى ذلك، أعلنت المنظمة عن سلالة جديدة من الفيروس.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن تفشي الفيروس يشكل حالة طوارئ صحية عامة، مع الإبلاغ عن أكثر من 500 حالة وفاة، ودعت إلى المساعدة الدولية لوقف انتشار الفيروس. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن "هذا أمر يجب أن يثير قلقنا جميعا. إن احتمال انتشار المرض داخل أفريقيا وخارجها أمر مقلق للغاية".

وقالت منظمة الصحة الأفريقية في وقت سابق إنه تم التعرف على مرض جدري القردة في 13 دولة خلال العام الماضي، وأن أكثر من 96% من جميع الحالات، والوفيات على وجه الخصوص، موجودة في الكونغو. وارتفع عدد الحالات بنسبة 160%، وارتفعت الوفيات بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأصيب حتى الآن أكثر من 14 ألف شخص وتوفي 524 شخصا.