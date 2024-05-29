الانتخابات في جنوب أفريقيا: هل سيفقد الحزب الحاكم السلطة بعد 30 عامًا؟

بدأ مواطنو جنوب أفريقيا الإدلاء بأصواتهم اليوم (الأربعاء) في المدارس والمراكز الجماهيرية وفي خيام بيضاء كبيرة نصبت في الحقول المفتوحة، في انتخابات اعتبرت الأهم التي تشهدها بلادهم منذ 30 عاما.

إن استمرار قيادة الحزب الحاكم - المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي قاد جنوب أفريقيا بعد حكم الأقلية البيضاء "الظالم" لنظام الفصل العنصري في عام 1994 - أصبح موضع تساؤل كبير هذه الأيام.

استمرار عدم المساواة، مع الفقر والبطالة يؤثر بصورة غير متناسبة على الأغلبية السوداء، ويهدد ب يهدد بالإطاحة بالحزب الحاكم الذي وعد بحل هذه المشاكل من خلال الإطاحة بالفصل العنصري - تحت شعار حياة أفضل للجميع.

بعد الفوز بستة انتخابات وطنية متتالية في السنوات السابقة، تظهر العديد من استطلاعات الرأي أن تأييد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أقل من 50% قبل هذه الانتخابات، وهو انخفاض غير مسبوق. وقد يخسر الحزب أغلبيته في البرلمان للمرة الأولى، رغم أنه من المتوقع أن يحتفظ بأغلبية المقاعد.

يعاني الاقتصاد الأكثر تقدما في أفريقيا من بعض أعمق المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في العالم، بما في ذلك واحدة من أسوأ معدلات البطالة التي تبلغ 32٪. وفي كلتا الحالتين، وعد سيريل رامافوسا، زعيم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، بـ "التحسن". وطالب حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بمزيد من الوقت والصبر من المواطنين.