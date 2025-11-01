حظر تجول وإنترنت مقطوع: تنزانيا تغرق في العنف بعد فوز سامية حسن

تشهد تنزانيا اضطرابات وأعمال عنف دامية منذ أيام، عقب إعلان لجنة الانتخابات المركزية فوز الرئيسة الحالية سامية سولوهو حسن بولاية جديدة بعد حصولها على نحو 98% من أكثر من 32 مليون صوت، في انتخابات وُصفت بأنها الأكثر إثارة للجدل منذ عقود.

AFPTV STRINGER / AFPTV / AFP

وبهذا الفوز، تضمن حسن — التي تنتمي إلى حزب "الثورة" (CCM) الحاكم منذ استقلال البلاد — البقاء في السلطة لولاية جديدة، غير أن إعلان النتائج فجّر موجة من الاحتجاجات الواسعة والعنيفة في مختلف المدن، بينها دار السلام، حيث خرج آلاف المتظاهرين، ومعظمهم من الشباب، للتنديد بما وصفوه بـ"تزوير شامل" و"خنق للديمقراطية".

وقالت أحزاب المعارضة إن الانتخابات جرت في غياب المنافسة الحقيقية، بعد سجن أو استبعاد أبرز المرشحين المعارضين، بينهم السياسي البارز توندو ليسو الذي اعتُقل بتهمة "الخيانة"، بينما مُنع آخرون لأسباب "تقنية"، وهو ما أثار انتقادات دولية حادة حول نزاهة العملية الانتخابية وغياب الشفافية.

ووفقاً لحزب المعارضة الرئيسي "تشادِما"، فقد قُتل نحو 700 شخص في مواجهات مع قوات الأمن خلال الأيام الأخيرة، في حين نقلت شبكة BBC عن مصدر دبلوماسي أن هناك أدلة موثوقة تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 500 شخص.

أما الأمم المتحدة، فقد تحدثت عن معلومات مؤكدة حول مقتل 10 أشخاص على الأقل في مدن مختلفة، داعية إلى "ضبط النفس" وفتح تحقيق عاجل.

من جهتها، قللت السلطات التنزانية من حجم الأحداث، ووصفتها بأنها "جيوب مقاومة محدودة"، ونفت استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين. وقال وزير الخارجية محمود كومبو ثابت إن "الوضع تحت السيطرة"، مشيراً إلى أن الحكومة "تحمي مؤسسات الدولة من الفوضى".

وفي محاولة لاحتواء الاضطرابات، فرضت السلطات حظر تجول شاملاً على مستوى البلاد وقيّدت الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مما جعل من الصعب التحقق من أعداد الضحايا والمصابين بشكل مستقل.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تحقيق شفاف ومحايد في الأحداث، معبّراً عن "عميق أسفه للخسائر في الأرواح"، ومشدداً على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير في البلاد.