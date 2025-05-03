إثر تصريحات مثيرة للجدل "الأمازيغية مشروع صهيوني فرنسي": الجزائر تعتقل المؤرخ محمد الأمين بلغيث

أعلنت السلطات القضائية الجزائرية، اليوم السبت، عن اعتقال الكاتب والمؤرخ محمد الأمين بلغيث، على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل التي أدلى بها لقناة “سكاي نيوز عربية”، والتي اعتبر فيها أن “الأمازيغية مشروع صهيوني فرنسي”، مع توجيه تهم جنائية ثقيلة له تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية ونشر خطاب الكراهية.

وأمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي، أسفر عن توقيف بلغيث وتقديمه أمام القضاء، حيث وُجّهت له تهم تتعلق بجناية “القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية”، و”الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية”، بالإضافة إلى “نشر خطاب الكراهية والتمييز عبر وسائل الإعلام والاتصال”.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة باشرت إجراءات المتابعة بعد انتشار واسع لمقطع فيديو يوثق المقابلة، حيث رأت النيابة العامة أن التصريحات الواردة تمثل “انتهاكاً للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وتعدّيا على مكون أساسي من مكونات الهوية الوطنية، ومساساً بالوحدة الوطنية ورموز وثوابت الأمة”، وقد قرر قاضي التحقيق إيداعه رهن الحبس المؤقت، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.

وكان تصريح المؤرخ الجزائري محمد الأمين بلغيث، الذي قال فيه إن "الأمازيغية مشروع أيديولوجي فرنسي-صهيوني، وأصل البربر يعود إلى عرب فينيقيين”، قد أثار موجة واسعة من الاستياء وجدلا حادا في الأوساط السياسية والثقافية في الجزائر. ورأى كثيرون في هذه التصريحات مساسا مباشرا بأحد مقومات الهوية الوطنية الثلاثة، كما نص عليها الدستور الجزائري: الإسلام، والعروبة، والأمازيغية.

وجاءت تصريحات بلغيث خلال مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية”، حين طُلب منه توضيح آرائه المثيرة للجدل حول الهوية الأمازيغية، وما إذا كانت تلك المواقف تمثل طمسا لهوية شعب بأكمله. وردّ بالقول: “ليست هناك ثقافة. هذا مشروع أيديولوجي صهيوني فرنسي بامتياز. لا وجود لشيء اسمه أمازيغية، هناك بربر، وهم عرب قدماء وفق ما يدين به كبار المؤرخين في الشرق والغرب”.

وأضاف بلغيث أن “قضية الأمازيغية تُعد، بإجماع عقلاء ليبيا والجزائر والمغرب، مشروعا سياسيا هدفه تقويض وحدة المغرب العربي، خدمةً لمشروع فرنسي يسعى إلى فرض مغرب فرنكوفوني”. وختم حديثه بالقول: “نحن نعود في أصولنا إلى الفينيقيين الكنعانيين، وهذا هو السر بيننا وبين خصومنا في الداخل والخارج”.

وفور انتشار المقطع، واجه بلغيث موجة انتقادات حادة من نشطاء وباحثين وصحافيين، وصفوا تصريحاته بأنها استفزازية وتحمل خلفيات سياسية. وطالب عدد منهم بإحالته للتحقيق بتهمة التشكيك في الثوابت الوطنية، في مقارنة مع قضية الكاتب بوعلام صنصال، الذي يقبع حاليا في السجن بعد أن نُسبت إليه تصريحات اعتُبرت مسيئة للوحدة الترابية الجزائرية.