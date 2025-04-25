طائرة مسيرة مغربية تقصف مركبات للبوليساريو، وعناصر من الجبهة يسلمون أنفسهم للجيش المغربي

استهدف طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية مركبات لجبهة البوليساريو، أمس الخميس، في منطقة ميجك، شرق الجدار الرملي"، بحسب ما أكده مصدر أمني مغربي لموقع "يابلادي"، وأضاف المصدر"لا يزال العدد الدقيق لضحايا هذا الهجوم غير مؤكد، لكنه قد يتراوح بين ستة إلى ثمانية مقاتلين. عادةً، تحمل مركبات البوليساريو، التي تُستخدم لشن هجمات ضد وحدات القوات المسلحة الملكية، ما يصل إلى أربعة أشخاص".

وفي السياق استسلم ثلاثة أعضاء مسلحين من جبهة البوليساريو لوحدات القوات المسلحة الملكية العاملة في الصحراء. وصرح مصدر أمني مغربي لموقع "يابلادي" "حدث الاستسلام بعد ظهر اليوم في منطقة أوم دريكة، هذه المنطقة جزء من إقليم أوسرد، الذي يتبع جهة الداخلة - وادي الذهب"، وتابع "يتم حالياً استجواب العناصر الثلاثة من قبل العسكريين المغاربة".

ومنذ 13 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020، والبوليساريو تقوم بإرسال أعضاء من عناصرها، وغالباً ما يكونون من قبائل مهمشة وفقيرة من مخيمات تندوف، لمهاجمة المواقع التي تتواجد بها القوات المسلحة الملكية شرق الجدار الرملي. وغالباً ما تُحبط هذه العمليات بواسطة طائرات الدرون التابعة للقوات المسلحة الملكية.

تأتي هذه العملية في الوقت الذي تسعى فيه جبهة البوليساريو لإقناع الرأي العام الدولي بوجود "حرب" في الصحراء.

وحاول أنصار الجبهة، التقليل من أهمية هذه الضربة الجديدة للطائرة المسيرة المغربية. وادعوا، في رسائل نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أن "العملية التي نفذتها القوات المسلحة الملكية استهدفت منقبين موريتانيين عن الذهب". ومع ذلك، فإن وسائل الإعلام الموريتانية، وخاصة تلك الموجودة في منطقة الزويرات، التي عادة ما تكون سريعة في نقل مثل هذه الأخبار.