تجميد نشاط "اتحاد القبائل العربية في مصر" بعد مخاوف من كيان موازٍ للدولة

أثار تأسيس "اتحاد القبائل العربية في مصر" في مطلع مايو/ايار الجاري مخاوف واسعة في الأوساط السياسية المصرية، من تحوله إلى كيان موازٍ للدولة، خاصةً مع امتلاك بعض القبائل المكونة له للسلاح.

وبناءً على هذه المخاوف، تقرر تجميد نشاط الاتحاد مؤقتاً، وذلك بعد تلقي الرئاسة المصرية تقارير تُشير إلى ردود فعل سلبية واسعة على تأسيسه، سحب موقع العربي الجديد.

وكان قد أُعلن عن تأسيس الاتحاد في مؤتمر عُقد في منطقة العجراء جنوبي مدينة رفح المصرية، بمشاركة 30 قبيلة سيناوية مصرية، وبرئاسة رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، المقرب من النظام.

وتمّ اختيار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيساً شرفياً للاتحاد، كما تم الإعلان عن تغيير اسم قرية العجراء إلى "مدينة السيسي".

وأعلن الاتحاد عن أهدافه، وهي: دمج القبائل تحت مظلة وطنية، وجعلها سنداً للدولة لدعم الأمن في المناطق الخاضعة للقبائل، ودعم التنمية، وتأسيس دولة فلسطينية.

ولكن سرعان ما واجه الاتحاد معارضة واسعة، حيث هددت "الحركة المدنية الديمقراطية في مصر" باللجوء للقضاء لمنع إنشائه، معتبرة إياه مخالفًا للدستور والقانون، ومُشكلاً خطرًا على مفهوم الدولة المدنية.

كما أصدرت "القبائل العربية في الصعيد وغرب مصر" بيانًا يرفض الاتحاد، ويؤكد عدم تمثيله لها.

وتُثير هذه القضية نقاشًا هامًا حول دور القبائل في الدولة الحديثة، ومدى إمكانية دمجها في إطار الدولة دون المساس بمفهوم المواطنة والمساواة.