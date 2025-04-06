الإعلان عن إحراز قفزة بالتقدم بالعلاقات بين فرنسا والجزائر في جميع المجالات

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأحد عن "مرحلة جديدة في العلاقة مع الجزائر"، وذلك بعد استقباله من قبل الرئيس عبد المجيد تبون ومحادثاته مع نظيره الجزائري أحمد عطاف.

وقال بارو بعد اللقاء الذي استمر ساعتين ونصف ساعة: "مع الرئيس عبد المجيد تبون، عبرنا عن الرغبة المشتركة في رفع الستار من أجل إعادة بناء حوار هادئ"، معلنا استئنافا شاملا للعلاقات الثنائية

https://x.com/i/web/status/1908981765336969326 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وتأتي زيارة بارو إلى الجزائر، في أعقاب المحادثة الهاتفية بين تبون، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين الماضي، حيث اتفقا فيها على إنهاء الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين البلدين.وتهدف زيارة بارو إلى "تحديد برنامج عمل ثنائي طموح، وتحديد آلياته التشغيلية"، وتطوير أهداف مشتركة وجدول زمني للتنفيذ، حسب الخارجية الفرنسية.

وتطرق الوزير الفرنسي الى "إعادة تفعيل كل آليات التعاون في جميع القطاعات"،وأعلن الوزير الفرنسي بالفعل استئناف التعاون الأمني عبر اجتماع مقبل لكبار مسؤولي الاستخبارات في البلدين.

وتحدث أنه "سيكون لدينا حوار استراتيجي حول منطقة الساحل"، حيث تشترك الجزائر مع مالي و النيجر في شريط حدودي طويل، مؤكدا أن كلا البلدين يشعران بقلق كبير أيضًا بشأن عودة الجهاديين من سوريا.

كما تحدث عن إعادة تفعيل مجال التعاون القضائي مع زيارة معلنة لوزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان ودعوة النيابة العامة المكلفة قضايا الفساد الى النظر في ملفات "الأموال المكتسبة بشكل غير مشروع" لمسؤولين جزائريين في فرنسا.

وتطرق أيضا الى إعادة فتح ملف الذاكرة، من خلال استئناف اللجنة المختلطة للمؤرخين عملها وتحت إشرافه شخصيا. وينتظر ان يزور المؤرخ بنجامان ستورا الجزائر بعد دعوته من قبل الرئيس عبد المجيد تبون لمواصلة العمل حول استعادة الممتلكات الثقافية.