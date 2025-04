الإعلان عن إحراز قفزة بالتقدم بالعلاقات بين فرنسا والجزائر في جميع المجالات

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأحد عن "مرحلة جديدة في العلاقة مع الجزائر"، وذلك بعد استقباله من قبل الرئيس عبد المجيد تبون ومحادثاته مع نظيره الجزائري أحمد عطاف.

وقال بارو بعد اللقاء الذي استمر ساعتين ونصف ساعة: "مع الرئيس عبد المجيد تبون، عبرنا عن الرغبة المشتركة في رفع الستار من أجل إعادة بناء حوار هادئ"، معلنا استئنافا شاملا للعلاقات الثنائية

https://x.com/i/web/status/1908981765336969326