البوليساريو هل هي جبهة حرب أو جبهة تفاوض أم أداة دبلوماسية في يد الجزائر؟

معد بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك ستحل الذكر الخمسين لنزاع الصحراء، والتي تعد من أبرز القضايا الإقليمية غير المحسومة في شمال إفريقيا، إذ يمتد منذ منتصف السبعينيات إلى اليوم، ويجمع بين أبعاد تاريخية وقانونية وجيوسياسية. وتشكل الجزائر وجبهة البوليساريو، الفاعلان الرئيسان في هذا النزاع. غير أنّ طبيعة هذه الجبهة تثير جدلًا حول دورها: هل هي حركة تحرّر وطني تعتمد الحرب وسيلة لتحقيق أهدافها؟ أم إطار سياسي للتفاوض ضمن العملية التي تقودها الأمم المتحدة؟ أم أنها أداة جيوسياسية في يد الجزائر ضمن تنافسها مع المغرب؟

علما أن الدول الإفريقية التي اعترفت بجبهة البوليساريو في السابق حوالي 38 دولة، ولكن أغلبها سحب أو جمّد الاعتراف خلال السنوات الأخيرة. حالياً، حوالي 16 دولة إفريقية فقط لا تزال تدعم الجبهة، مما يعني أن الغالبية العظمى من الدول الإفريقية إما سحبت دعمها أو لم يُعلن موقفها، أو أعربت ضمنيًا عن تأييدها للمقاربة المغربية. فيما بلغ عدد الدول الأوروبية التي أظهرت دعمًا رسميًا أو ضمنيًا للسيادة المغربية على الصحراء (إسبانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) كما اعترفت الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، بالإضافة إلى إسرائيل، أما دول الخليج فكلها تدعم الطرح المغربي، عموما عمل المغرب منذ 2017 على تحقيق انتصارات واختراقات لبسط اصل النزاع وطرح الحكم الذاتي كبديل لحل النزاع في الصحراء.

تأسست البوليساريو عام 1973، وقدمت نفسها منذ البداية باعتبارها حركة مقاومة مسلّحة ضد الاستعمار الإسباني، ثم ضد المغرب بعد انسحاب إسبانيا من الإقليم عام 1975. خلال الفترة الممتدة بين 1975 و1991، خاضت الجبهة حربًا مسلّحة استخدمت فيها أسلوب "حرب العصابات" مستفيدة من الدعم العسكري واللوجستي الذي وفّرته الجزائر وليبيا. هذه الحرب انتهت بوقف إطلاق النار الذي رعته الأمم المتحدة عام 1991، وهو ما نقل الصراع من الطابع العسكري إلى الطابع السياسي. وعليه، يمكن القول إن البوليساريو في أصل نشأتها حملت هوية عسكرية واضحة.

بعد اتفاق وقف إطلاق النار، انتقلت الجبهة إلى مرحلة جديدة عنوانها الأساسي التفاوض السياسي. فقد اعترفت الأمم المتحدة بها طرفًا في العملية السياسية، وأسندت لبعثة المينورسو مهمة تنظيم استفتاء لتقرير المصير. إلا أنّ الخلافات حول اللوائح الانتخابية وطبيعة الحل السياسي جعلت هذا الاستفتاء يتعثر. منذ ذلك الحين، أصبحت الجبهة تشارك في جولات الحوار تحت إشراف الأمم المتحدة إلى جانب المغرب والجزائر وموريتانيا. وفي هذه المرحلة، برزت ملامح "جبهة تفاوضية" أكثر من كونها عسكرية، حيث أصبح الرهان منصبًا على الحلول السياسية بدل الحسم المسلح، وإن ظلّت الجبهة تلوّح بإمكانية العودة إلى القتال كلما تعثرت العملية التفاوضية.

أكثر الأبعاد إثارة للجدل في هذا النزاع يتمثل في علاقة البوليساريو بالجزائر. فمنذ السبعينيات، تحتضن الجزائر قيادة الجبهة ومخيمات اللاجئين في تندوف، كما وفّرت لها دعمًا ماليًا ودبلوماسيًا وعسكريًا متواصلاً. الجزائر تبرر هذا الدعم بانسجامه مع مبادئ "حق الشعوب في تقرير المصير"، غير أنّ مراقبين كثر يعتبرون أنّ هذا الدعم يندرج ضمن استراتيجية إقليمية تهدف إلى موازنة النفوذ المغربي وإبقاء الصحراء نقطة نزاع مزمنة.

وبناءً على ذلك، يُطرح تساؤل حول مدى استقلالية البوليساريو في اتخاذ قراراتها الاستراتيجية. فالكثير من المحللين يرون أنّها باتت مرتبطة إلى حدّ كبير بالموقف الجزائري، وتتحرك في حدود الأجندة التي ترسمها الجزائر ضمن صراعها الجيوسياسي مع الرباط.

لا يمكن اختزال البوليساريو في دور واحد، فهي في جذورها حركة مسلحة، وفي ممارساتها الراهنة طرف تفاوضي، وفي ارتباطاتها الإقليمية أداة ضمن سياسات الجزائر. هذا التداخل بين الأبعاد الثلاثة يعكس طبيعة النزاع ذاته، إذ يتأرجح بين منطق الحرب ومنطق التفاوض ومنطق الصراع الدبلوماسي. كما أنّ استمرار غياب حل نهائي يعزز بقاء البوليساريو في هذه الوضعية المركبة، من دون قدرة على الحسم أو المرونة الكافية للقبول بتسوية وسط أو حل نهائي ما دمات لا تملك حق القرار بنفسها..

يتضح من خلال تتبّع مسار البوليساريو أنّها ليست مجرّد حركة عسكرية أو تفاوضية أو أداة إقليمية، بل هي كيان يتقاطع فيه كلّ ذلك. فهي حملت السلاح خلال عقود، لكنها بقيت مرتبطة بشكل وثيق بالدعم الجزائري بدون تحقيق مكاسب على الأرض، وعليه، يمكن القول إن البوليساريو تمثل جبهة حرب في الماضي، وجبهة تفاوض في الحاضر، وفي الوقت نفسه ورقة دبلوماسية في يد الجزائر تلعب بها الأخيرة لتحقيق نجاحات لصالحها فقط.