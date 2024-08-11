تقرير: حكومة الدبيبة تطلب مغادرة مسؤولين مصريين الأراضي الليبية فورا

أفادت "العربية" نقلا عن مصدر حكومي ليبي أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أبلغت مسؤولين في المخابرات المصرية، ضمن الموظفين في السفارة المصرية بالعاصمة طرابلس على مغادرة الأراضي الليبية فورا.

جاءت هذه الخطوة احتجاجا على استقبال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي في القاهرة الأحد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، والوفد المرافق له بقيادة مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار بلقاسم حفتر.

حيث نددت حكومة الدبيبة باللقاء واعتبرت أن الأمر "خروج عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد لحالة الانقسام والقتال". وأعلنت الخارجية ببيانها في منصة إكس "رفضها لاستقبال ما وصفتها بالأجسام الموازية التي لا تحظى بأي اعتراف دولي".

كما اعتبرت حكومة الدبيبة أن هذه الخطوة :"تتنافى بوضوح مع الدور المصري والعربي والإقليمي المنتظر في دعم وحدة ليبيا واستقرارها وتحصينها من محاولات التشويش والتقسيم". وجددت الخارجية تأكيدها على أن "احترام سيادة الدول وحسن الجوار ودعم وحدتها ومؤسساتها الشرعية هي مبادئ ثابتة لبناء علاقات وطيدة بين الدول والحكومات".

ووفقا للتقرير بأن مراقبين يرون أن اجتماع مدبولي وحماد يعتبر "اعترافا رسميا" بشرعية الحكومة المكلفة من البرلمان.