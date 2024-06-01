مصر: ماذا تعني الـ"نيكروفيليا"؟ وهل هي وراء معاشرة "سفاح التجمع" جثث الضحايا بعد قتلهن؟

كان يعاشر "جثث الضحايا بعد قتلهن"، هذا ما كشفته تحقيقات النيابة العامة المصرية حول ملابسات قتل "سفاح التجمع" لضحاياه ما يثير التساؤلات حول الأسباب التي قد تدفع الشخص للقيام بمثل هذه الأفعال، بما فيها الاضطرابات النفسية، علما أنه لم يثبت بحسب التحقيقات الأولية أي إصابة مرضية للمتهم.

وكشف بيان النيابة العامة عن "اصطحاب المتهم للضحايا لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيا".

وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه المحمول، وفق بيان النيابة.

وكشفت النيابة العامة عن "وجود مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالًا جنسية غير مألوفة مع (جثمان المجني عليها)"، لكنها لم تتطرق إلى سلامة المتهم النفسية والعقلية بعد.

ومن جانبه، يوضح استشاري الطب النفسي، الدكتور جمال فرويز، أن "الأشخاص الذين يقومون بممارسة الجنس مع (جثث الموتى) قد يكونوا بحالة مرضية أو اضطراب جنسي يُدعى النيكروفيليا"، بالإضافة إلى وجود أسباب أخرى.

وفي هذا النوع من المرض "ينجذب الشخص إلى فكرة الجماع مع جثة المتوفية حيث لا تتكلم ولا تعبر ولا ترفض"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

وجزء من المصابين بـ"النيكروفيليا" مرضى عقليين ولديهم اضطرابات ذهنية، وبعضهم لديه "قدرات عقلية قليلة"، حسبما يوضح فرويز.

لكنه يشير إلى أن هناك مجموعة من الأشخاص لديهم "تدني الشعور بالذات"، ويمتلكهم مشاعر بأن "المجتمع يرفضهم"، مما يدفعهم لـ"ممارسة الجنس الكامل مع جثث الموتي".

و"سفاح التجمع" كان يعطي الضحايا مخدرات حتى "الموت"، ويمارس معهم الجنس دون "أي مقاومة منهم"، وهو أبرز أعراض اضطراب "النيكروفيليا"، حسبما يؤكد استشاري الطب النفسي.

بقتلهن".