هل تسعى الجزائر لجني مكاسب في ملف الصحراء من خلال منح شركة "شيفرون" الأمريكية حقلين للنفط والغاز؟

وَقع مجمع"سونطراك" النفطي الجزائري مذكرة تفاهم مع عملاق الطاقة الأمريكي "شيفرون" التي ستُصبح المتحكم في استخراج المواد النفطية من حقلين بكل من ولاية إليزي ولاية ورقلة جنوب شرق الجزائر، بهدف "تطويرموارد النفط والغاز التي تم تحديدها في حوضي أحنات بولاية إليزي، وبركين بولاية ورقلة، وهي المرة الأولى التي ستدخل فيها الشركة المذكورة السوق الجزائرية، بحسب ما أعلنه "سوناطراك"في بيان، أمس الخميس.

https://twitter.com/i/web/status/1801574254154023311