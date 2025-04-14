"أزمة جديدة تهدد العلاقات الجزائرية الفرنسية"|| الجزائر تطرد 12 موظفا فرنسيا من أراضيها

رغم التقدم الذي أعلن عنه مؤخرا بالعلاقات بين البلدين، طردت السلطات الجزائرية الاثنين 12 مؤظفا من السفارة الفرنسية ، وطلبت منهم مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة، جاء هذا وفقا لما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين، وأوضح أن القرار جاء ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.

وجاء في بيان أصدره بارو للصحفيين "أطالب السلطات الجزائرية التراجع عن إجراءات الطرد هذه والتي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا. وأضاف مهددا أنه "في حال التمسك بقرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا"

ونقلت وكالة فرانس برس نقلا عن مصدر ديبلوماسي أنه "من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم هناك موظفين تابعين لوزارة الداخلية".

والقضية التي تحدث عنها السفير الفرنسي تتعلق بتوجيه لوائح اتهام لثلاثة رجال في باريس أحدهم "موظف في أحد القنصليات الجزائرية في فرنسا"، وتضمنت اللوائح وفقا للنيابة الفرنسية تهمة التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي بارتباط بمخطط إرهابي، وذلك للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل /نيسان 2024 على الأراضي الفرنسية.

وأمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" مؤثر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه واتهمته بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. ورفض القضاء الفرنسي عام 2022 تسليمه وحصل على اللجوء السياسي العام 2023.