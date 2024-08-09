مالي تأمر سفير سويدي لديها بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة

أمرت وزارة خارجية مالي، اليوم الجمعة، سفير السويد لدى باماكو بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة بسبب ما وصفته بتصريح "عدائي" لوزير سويدي.ولم يصدر بعد تعليق من وزارة الخارجية السويدية.

وكان وزير التعاون الدولي في مجال التنمية والتجارة السويدي يوهان فورسيل قال، الأربعاء المنصرم، إن الحكومة قررت إلغاء المساعدات لمالي تدريجياً.

وأقامت مالي وجارتاها النيجر وبوركينا فاسو علاقات أوثق مع روسيا على حساب فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، ونيجيريا، ذات الثقل الإقليمي، والولايات المتحدة.