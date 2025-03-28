قبل تقرير دي ميستورا حول الصحراء: البوليساريو تؤكد على "تقرير المصير والاستقلال"، والمغرب "لا حل خارج إطار مبادرة الحكم الذاتي"

جددت جبهة البوليساريو"التأكيد على إرادة التعاون البناء مع الأمم المتحدة بهدف دفع العملية السياسية التي تقودها ستفان دي مستورا من اجل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية على أساس ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال"، وتابعت "في افق الزيارة التي سيقوم بها إلى الطرف الصحراوي المبعوث الشخصي للامين العام السيد ستيفان دي مستورا".

في الأسابيع المقبلة، من المتوقع أن يطلع ستافان دي ميستورا أعضاء مجلس الأمن على آخر التطورات السياسية المتعلقة بقضية الصحراء، منذ اعتماد القرار 2756 في 31 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2024.

يأتي ذلك قبل اسبوع من قيام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ستفان دي مستورا بزيارة مخيمات تندوف، حسبما أعلن مكتب الأمانة الدائمة للبوليساريو في بيان صدر، اليوم الجمعة.

وكان دي ميستورا قد بدأ جولته الأسبوع الجاري مع الأطراف المعنية مباشرة بقضية الصحراء، بدءًا بأول محطة له في الرباط، حيث التقى،الإثنين المنصرم، بوزير الخارجية، ناصر بوريطة، والسفير عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة. خلال هذا الاجتماع، استعرض الوفد المغربي الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي، بقيادة الملك محمد السادس، وفقا لما ورد في بيان للخارجية المغربية.

وفي السياق قال رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان محمد سالم عبد الفتاح، في حديث لموقع ”الأيام24″ الإخباري المغربي، إن “هذه الزيارة تأتي في سياق تحضيرات المبعوث الأممي لإحاطته الدورية، أمام مجلس الأمن، والتي ستكون فرصة لتسليط الضوء على أهم التطورات التي شهدها ملف النزاع المفتعل، خصوصا في ظل تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، وهو ما عزز الموقف المغربي في الساحة الدبلوماسية”، مشيرا إلى أن “المغرب راكم خلال الأشهر الأخيرة مكاسب مهمة على المستوى الدبلوماسي، ودعما متزايدا لمبادرة الحكم الذاتي من قبل قوى دولية وازنة، وعلى رأسها فرنسا، التي زار كبار مسؤوليها الأقاليم الجنوبية للمملكة، إضافة إلى تأكيد الموقف الأمريكي الثابت، ناهيك عن تزايد عدد الدول التي سحبت اعترافها بالكيان الوهمي، مثل غانا، فضلا عن إعلان أكثر من 40 دولة عضو في الأمم المتحدة دعمها لمغربية الصحراء خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان.”

وبخصوص المسار السياسي الذي يقوده دي ميستورا، أكد عبد الفتاح أن “العقبة الكبرى لا تزال تكمن في موقف الجزائر الرافض للانخراط في مسلسل الطاولات المستديرة”، مشددا على أن هذا “الرفض الجزائري المتعنت أصبح يهدد المسار السياسي برمته، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى قدرة الأمم المتحدة على فرض مسار تفاوضي فعّال”.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني، أبرز المتحدث أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تنعم بالاستقرار والتنمية الاقتصادية الملحوظة، مع تنظيم أنشطة دبلوماسية وزيارات دولية رفيعة المستوى، في وقت تعيش مخيمات تندوف على وقع أزمات متصاعدة، تتجلى في الاحتجاجات الشعبية، وحالات الاختطاف، والتضييق الممنهج على حرية التنقل، وهو ما يعكس تآكل الشرعية داخل الجبهة الانفصالية.”

وأكد عبد الفتاح أن “الموقف المغربي كان ولا يزال واضحا: لا حل خارج إطار مبادرة الحكم الذاتي، ولا مفاوضات دون إشراك الجزائر باعتبارها الطرف الرئيسي في النزاع، كما أن العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار ضرورية لإنجاح أي مسار تفاوضي”.