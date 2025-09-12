بعد دعم زوما لسيادة المغرب على الصحراء: وزير خارجية جنوب إفريقيا يعتزم استدعاء القائم بأعمال الرباط في بريتوريا

قد يعجبك أيضًا -

أعلن وزير الخارجية الجنوب إفريقي رونالد لامولا، عزمه استدعاء القائم بالأعمال المغربي لتقديم توضيحات بشأن ما وصفه بـ"الخرق المرتبط باستخدام رموز الدولة"، في سياق لا يعكس الموقف الرسمي لبلاده من قضية الصحراء، بحسب ما نقلته صحيفة IOL

جاءت تصريحات رونالد لامولا في معرض رده على سؤال برلماني وجهه نتوكوزو مهلونغو، القيادي في حزب "المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" بزعامة جوليوس ماليما، والذي لطالما دعا إلى تشديد الموقف الرسمي اتجاه المغرب.

وشدد رونالد لامولا أمام نواب البرلمان على أن الوزارة باشرت خطوات دبلوماسية عبر القنوات الرسمية للتعبير عن اعتراضها الشديد، معتبرا أن "رفع العلم الوطني في لقاء بوريطة وزوما يعطي انطباعا بوجود اجتماع رسمي بين حكومتين، بينما التصريحات الصادرة لا تمثل السياسة الخارجية لجنوب أفريقيا".

جاء هذا الموقف الرسمي مكملا لبيان سابق أصدرته الخارجية في يوليو/تموز المنصرم، صيغ بلهجة حادة وأكد على رفض استخدام العلم الوطني "لأغراض سياسية تتناقض مع الموقف التاريخي والثابت لجنوب أفريقيا من قضية الصحراء"، وهو البيان الذي جاء كذلك نتيجة ضغوط داخلية من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم.

ومن جهته اختار جاكوب زوما الرد بلهجة لا تخلو من سخرية خلال مؤتمر صحفي، في وقت سابق، عقده في ساندتون بضواحي جوهانسبورغ إلى جانب قيادات من حزبه "رمح الأمة"، حيث دافع زوما عن رفع العلم الوطني خلال لقائه مع بوريطة، قائلا إن العلم ليس ملكا للحكومة وحدها بل يمثل جميع المواطنين، مضيفاً: "أنتم تطرحون الكثير من الأسئلة حول العلم.. أليس من البديهي أن كل دولة تملك علماً وطنياً، وهذا العلم يخص الشعب قبل الحكومة؟".

وجدد زوما دعمه للسيادة المغربية على الصحراء، مؤكدا أن موقفه يعكس قناعته الشخصية التي سبق أن عبَّر عنها خلال زيارته إلى غانا، ليُحول بذلك الجدل حول العلم إلى منصة سياسية لمواجهة خصومه في الداخل.

وكانت قضية العلم الوطني لجنوب أفريقيا، قد اثارت جدلا واسعا داخل بريتوريا، بعد أن ألقت بظلالها الثقيلة على العلاقات مع المغرب إثر اللقاء الذي جمع وزير الخارجية ناصر بوريطة بالرئيس الجنوب أفريقي السابق وزعيم حزب "رمح الأمة" جاكوب زوما، في يوليو/تموز المنصرم بالرباط.