إدارة ترامب: "واشنطن تستعد لتعيين ديوك بوشان سفيرا لدى الرباط، وتخطط لـفتح قنصلية في الداخلة بالصحراء المغربية"

قال المستشار الخاص للرئيس دونالد ترامب لشؤون أفريقيا مسعد بولوس، إن"واشنطن تستعد لتعيين ديوك بوشان سفيرا جديدا لها في الرباط، وتخطط لفتح قنصلية في الداخلة، بالصحراء المغربية"،وأكد على أن"رئيس الولايات المتحدة يعترف بسيادة المغرب على الصحراء"، كما أشاد بانفتاح الملك محمد السادس في خطابه يوم 29 يوليو/تموز المنصرم، بمناسبة عيد العرش، واصفا هذا التصريح بـ"التاريخي".

وكان الملك محمد السادس قد أكد أن "المواقف المؤيدة للحق والشرعية تلهمنا بالشرف والفخر. وهي تدفعنا بشكل أكبر للبحث عن حل توافقي يحفظ كرامة جميع الأطراف، دون غالب ولا مغلوب".

ويعتبر هذا القرار الذي سبق وأعلن عنه ترامب في 10 ديسمبر/كانون الأول من عام 2020، قبل أن يُعلقه خلفه جو بايدن تحت ضغط الجناح اليساري للحزب الديمقراطي في الكونغرس.

وأشار المستشار الخاص لدونالد ترامب إلى زيارته للجزائر في يوليو/تموز المنصرم ، حيث كشف أن"الجزائريين يرغبون في تحسين علاقاتهم مع المغرب، والشعب المغربي، والملك والحكومة، فهما شعبان شقيقان"، على حد قوله. وخلال زيارته إلى الجزائر، التقى مسعد بولوس بالرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية أحمد عطاف.

وتحدث بولوس عن المشاورات الجارية في مجلس الأمن لاعتماد قرار جديد، مشددا على أنه "حان الوقت لإيجاد حل لنزاع مستمر منذ 50 عاما. ولهذا الغرض، نحن نعمل مع شركائنا الأوروبيين، لا سيما فرنسا، وكذلك مع آخرين، مثل المملكة المتحدة، إسبانيا والاتحاد الأوروبي. نحن، أكثر من أي وقت مضى، متفائلون بإمكانية التوصل إلى حل إيجابي ودائم لهذا الملف".

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا جديدا حول قضية الصحراء في نهاية هذا الشهر.