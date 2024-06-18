السودان يواجه أسوأ مجاعة منذ 40 عامًا مع استمرار الحرب وحجب المساعدات الإنسانية

حذرت الولايات المتحدة من أن السودان يواجه ما يمكن أن يكون أسوأ مجاعة عرفها العالم منذ 40 عامًا، نظرًا لاستمرار الحرب وحجب المساعدات الإنسانية من قبل الأطراف المتحاربة، في ظل تراجع الاهتمام العالمي نحو الحرب في قطاع غزة. وأفادت الأمم المتحدة بأن 16% فقط من التمويل اللازم للمساعدات الإنسانية قد تم تلبيته.

وقالت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم وتزداد سوءًا، مشيرة إلى أن الوضع لا يحظى بتغطية إعلامية كافية.

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يتفاقم نقص الغذاء بسبب الحصار المستمر الذي يفرضه المتمردون على مدينة الفاشر في إقليم دارفور للشهر الثاني على التوالي. ودعا مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي إلى رفع الحصار عن المدينة، لكن القتال بين الجيش وقوات التدخل السريع اشتد، مع ادعاء الجيش أنه صد هجومًا كبيرًا للمتمردين وألحق بهم "خسائر فادحة".

اندلعت الحرب في السودان في أبريل من العام الماضي نتيجة صراع على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف بحمدتي. وقد نزح أكثر من 10 ملايين شخص من منازلهم بسبب القتال العنيف، وقُتل ما لا يقل عن 14 ألف شخص، رغم أن الأعداد الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك بكثير.

وحذرت رئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سامانثا باور، من التبعات المحتملة لسقوط الفاشر في أيدي المتمردين، مشيرة إلى أن هذه القوات تتكون بشكل رئيسي من ميليشيات الجنجويد سيئة السمعة، التي شاركت في الإبادة الجماعية في دارفور في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقالت باور: "المتمردون يتقدمون، ولم يذهبوا إلى منطقة دارفور تاريخيًا، وفي هذا الصراع وقعت فظائع جماعية". وأعلنت عن مساعدات جديدة بقيمة 315 مليون دولار للسودان، لكنها أشارت إلى أن المساعدات بالكاد تصل إلى السكان المعزولين. واتهمت الجانبين بارتكاب جرائم حرب واستخدام الغذاء كأسلحة.

وأشارت باور إلى أن المتمردين ينهبون المستودعات الإنسانية بشكل منهجي، ويسرقون المواد الغذائية والحيوانات، ويدمرون مرافق تخزين الحبوب والآبار في المجتمعات السودانية الأكثر ضعفًا.

كما انتقدت الجيش السوداني بسبب "تناقضه التام مع التزاماته ومسؤولياته تجاه الشعب السوداني" من خلال إغلاق الوصول عبر معبر أدرا على الحدود التشادية، وهو الطريق الرئيسي لدخول المساعدات إلى منطقة دارفور. وعرض الجيش السوداني فتح معبر حدودي آخر من تشاد، لكن مسؤولين أمريكيين أكدوا أنه مغلق بالفعل ولا يلبي احتياجات السكان، وسيصبح غير صالح للعبور مع موسم الأمطار القادم.

تحذيرات من مجاعة كارثية

وأوضحت باور أن "الرسالة الواضحة هي أن الحصار، وليس نقص الإمدادات الغذائية، هو القوة الدافعة وراء النطاق التاريخي والمميت للمجاعة في السودان". وأشارت إلى أن البيانات الحالية تشير إلى أن الأزمة "مماثلة وربما أسوأ" من المجاعة التي ضربت الصومال عام 2011، والتي قتل فيها ربع مليون شخص.

وأشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن المجاعة في إثيوبيا تسببت في مقتل مليون شخص بين عامي 1983 و1985. لكن توماس غرينفيلد حذرت من أن المجاعة في السودان قد تكون أكثر فتكًا في أسوأ السيناريوهات، إذ أشارت إلى توقعات تفيد بأن أكثر من 2.5 مليون شخص، أي حوالي 15٪ من السكان في دارفور وكردفان، قد يموتون بحلول نهاية سبتمبر.

وختمت السفيرة الأمريكية بالقول: "هذه أكبر أزمة إنسانية على هذا الكوكب. ومع ذلك، هناك تهديد بأن الأمور ستتفاقم".