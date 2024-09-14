الجزائر: فقدان 14 شابا في البحر منذ 11 يوما هاجروا بطريقة غير شرعية

فقد سكان حي بن عاشور بمدينة البليدة الجزائرية، 14 شاباً هاجروا بطريقة غير شرعية، ولا يزالون مفقودين في البحر منذ 11 يوما، حيث استغل المنظمين لهذه الرحلات غير القانونية انشغال السلطات بالانتخابات الرئاسية لتكثيف عملياتهم غير عابئين بما سيحدث للشباب، ونشر أهالي المعنيين عدة فيديوهات دعوا فيها حرس السواحل والسلطات العمومية الجزائرية عموما إلى التحرك من أجل البحث عن المفقودين، كما تواصلوا مع المهاجرين في إسبانيا لطلب المساعدة منهم وتقفي آثار ذويهم.

فبعد ساعات من مغادرة الشبان الـ14، عبر شاطئ "الأرهاط" (132 كيلومتر غرب العاصمة الجزائر)، بتاريخ 3 سبتمبر/ايلول الجاري، انطلقت حملة البحث عنهم من قبل ذويهم، بعدما انقطعت أخبارهم بشكل كلي، حيث العادة أن تروج بين المهاجرين في الضفة الأخرى (إسبانيا)، أخبار حول مصير القادمين الجدد، وفيما إذا بلغوا الأراضي الإسبانية وأوقفهم حرس السواحل، أو توفوا غرقا دون ذلك.

فيما أوضح وليد هادف، أخ أحد المهاجرين "الحراقة" وهو عبد الرزاق هادف، أن "المعنيين هم عشر شبان من ذات المدينة، وهي ولاية البليدة (37 كيلومترا جنوب العاصمة الجزائر)، وثلاثة من ولاية الجزائر العاصمة، وآخر من ولاية قالمة (500 كيلومتر شرق العاصمة الجزائر)، تتراوح أعمارهم تقريبا ما بين 22 إلى 33 عام "، وتابع "لم نتلق أي خبر رسمي بعد.. إلا أن بعض المصادر أبلغتنا أنهم لدى حرس السواحل، لكن لا أصدق أي خبر حتى أرى أو أسمع بنفسي أخي المختفي".

وعن الحملة التي أطلقت للبحث عنهم، أشار هادف إلى أن الكثير من الناس سواء من الجزائر أو من خارجها، يساعدوهم إما بالبحث أو تقصي أخبارهم". وحث كل شخص قادر على المساعدة أن يتحرك.

يشار إلى أن رحلات "الحرقة" شهدت خلال الأسابيع الماضية أرقاما كبيرة، حيث يغادر يوميا عشرات الشباب نحو الضفة الأخرى، حتى إن مبلغ الرحلة المحفوفة بالمخاطرتضاعف بسبب إقبال الشباب وحتى المرفقين بأسرهم من نساء وأطفال.