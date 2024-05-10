بسبب مضاعفات لقاح أسترازينيكا: محكمة مغربية تحكم بتعويض امرأة بحوالي 25 ألف دولار أميركي

أصدرت المحكمة الإدارية في الرباط بالمغرب حكماً قطعياً يقضي بـ"دفع وزارة الصحة للمدعية التي أصيبت بشلل في الوجه تعويضاً يعادل 25 ألف دولار أميركي وتحميلها المصاريف في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات"، يأتى ذلك عقب تعرض المدعية وهي أستاذة جامعية تدعى نجاة التواتي لشلل على مستوى الوجه والأطراف السفلى، إثر تلقيها لقاح أسترازينيكا الذي سبب لها التهاباً عصبياً.

ومن جهتها أكدت الحكومة المغربية، أمس الخميس، استعدادها لمناقشة جميع القضايا بما فيها موضوع اللقاح، فور اكتمال انتخاب اللجان البرلمانية. كما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحافي، أن "اللقاحات التي تم استخدامها في المغرب لا يتم العمل بها إلا بعد أن تحظى بمصادقة اللجان العلمية المختصة بهذا الموضوع"، وفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء

وفي السياق ووفقا لهيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، طلبت شركة الأدوية العملاقة أسترازينيكا سحب الترخيص الأوروبي للقاحها المضاد لوباء كورونا، وقالت الهيئة إن "الموافقة على عقار فاكسزيفريا من إنتاج شركة أسترازينيكا قد تم سحبها بناء على طلب صاحب ترخيص التسويق".

وكان لقاح وباء كورونا من شركة أسترازينيكا على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية لأول مرة في يناير/كانون الثاني من عام 2021، والذي طوره إلى حد كبير علماء في جامعة أكسفورد بدعم حكومي مالي كبير. حيث اعتمد برنامج التحصين الوطني ضد وباء كورونا في برطانيا والعديد من الدول الأوروبية والعربية من بينها المغرب في عام 2021 بشكل كبير على لقاح أسترازينيكا.