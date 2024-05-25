الحرب في غزة تُلقي بظلالها على الحج اليهودي في جزيرة جربة

بدأت الجمعة في كنيس الغريبة بجزيرة جربة التونسية فعاليات الحج اليهودي والذي شهد مشاركة محدودة للمصلين، وانتشارا أمنيا كثيفا بعد الهجوم المسلح الذي شهده المعبد العام الماضي، ولكن خصوصا وسط مخاوف من تداعيات الحرب على غزة.

وعادة ما يجذب الحج إلى الكنيس، وهو الأقدم في أفريقيا، آلاف الحجاج الذين يتدفقون إلى جزيرة جربة من أوروبا وخارج البلاد للمشاركة في الاحتفالات التي تستمر لأيام.

إلا أن موسم الحج هذا العام شهد عددا قليلا من الزوّار ولم يكن هناك أي أجانب تقريبا وسط إجراءات أمنية معززة بوجود عدد أكبر من رجال الشرطة. ومنع الجميع باستثناء الحجاج اليهود من الدخول.

في السياق، صرّح منظم موسم الحج رونيه الطرابلسي: "هذا العام، لاحظنا قلة في طلب القدوم للحج وبالنظر إلى الحرب في الشرق الأوسط، اتخذت الإدارة قرارا حكيما وذكيا بإلغاء الاحتفالات. واحتفظنا فقط بالجانب الديني والروحي". مضيفا: "هذا مفهوم ولست متفاجئا".

ولم تعلن السلطات عن عدد الحجاج الذين وصلوا صباح الجمعة إلى المعبد.

وأعلن المنظّمون منتصف أبريل/نيسان أن رحلة الحج اليهودية السنوية ستقتصر على الشعائر الدينية داخل كنيس "الغريبة" بسبب الحرب في قطاع غزة.

ويتوقع أن يصل ما بين 30 إلى 50 شخصا بحلول الإثنين، اليوم الأخير من المناسك، بحسب الطرابلسي الذي أوضح: "لقد انتقلنا من ستة وسبعة آلاف إلى 30 و50 زائرا".