البوليساريو: "روسيا يمكن أن تعلب دورا محوريا في مسار التسوية السياسية لنزاع الصحراء"

أكدت جبهة البوليساريو ردا على بعد الزيارة المفاجئة للمبعوث الشخصي للأمين العام المكلف بملف الصحراء، ستيفان دي ميستورا إلى موسكو، الإثنين المنصرم، على أن "روسيا يمكن أن تعلب دورا محوريا في مسار التسوية السياسية لنزاع الصحراء بناء على قرارات الأمم المتحدة وميثاقها وهي تعترض دائما على الطريقة التعسفية واللاديمقراطية التي يتم من خلالها فرض مسودات قرارات المجلس دون نقاش تشاركي من طرف جميع الأعضاء”.

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية، تصريحات عن ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف أبي بشريا البشير بأن “روسيا، إذا أرادت، من الممكن أن تلعب دورا هاما في إحداث التوازن المفقود الآن داخل المجلس والذي بسببه يخرج مسار التسوية السياسية عن سكته الشرعية الأصلية المتفق عليها والمتمثلة في استفتاء تقرير المصير”.

وتؤكد الدبلوماسية الروسية على “أهمية التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين لمشكلة الصحراء على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافاروف قد عبر عن الموقف نفسه في 20 ديمسبر/كانون الأول المنصرم في مراكش خلال المنتدى الروسي- العربي، حيث قال “ندعم الوصول إلى تسوية مستدامة على أساس قرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة، ونحن ننوي مواصلة تمسكنا بهذا الخط المبدئي الهادف إلى التطوير وبلورة القرارات المناسبة” بخصوص قضية الصحراء".

وتعليقا على موضوع زيارة دي ميستورا إلى موسكو، قال الخبير دولي في إدراة الأزمات وتدبير المخاطر وتحليل الصراع عبد السلام البراق شادي، في تصريح له لموقع"الأيام 24" الإخباري المغربي،، إن “زيارة ستافان ديميستورا إلى روسيا ولقاؤه بوزير الخارجية الروسي وكبار مساعديه، يندرج في إطار الجهود الأممية للبحث على حل سياسي يستند إلى الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن المؤكدة للسيادة المغربية بإعتبار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الأساس الأكثر مصداقية لهذا النزاع المفتعل”.