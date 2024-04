بعد 10 سنوات في أسر بوكو حرام:الإفراج عن إحدى المختطفات من مدرسة تشيبوك

أعلن الجيش النيجيري أنه خلال نهاية الأسبوع أنقذ أحد الطالبات التي اختطفها التنظيم المتطرف "بوكو حرام"، من مدرسة الفتيات التي كانت تدرس فيها في تشيبوك في نيجيريا، قبل عشر سنوات. ليديا سيمون تم تخليصها مع ثلاثة من أطفالها في عملية قادتها قوات الجيش في شمال ولاية بورنو في غرب أفريقيا، وفقا لمصدر في الجيش النيجيري. تم الإبلاغ أيضا أنها كانت في الشهر الخامس من الحمل أثناء عملية الإنقاذ. ولم يتم الإبلاغ عن تفاصيل إضافية حول العملية.

https://twitter.com/i/web/status/1780879393893568878