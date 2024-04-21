بعد 10 سنوات في أسر بوكو حرام:الإفراج عن إحدى المختطفات من مدرسة تشيبوك

أعلن الجيش النيجيري أنه خلال نهاية الأسبوع أنقذ أحد الطالبات التي اختطفها التنظيم المتطرف "بوكو حرام"، من مدرسة الفتيات التي كانت تدرس فيها في تشيبوك في نيجيريا، قبل عشر سنوات. ليديا سيمون تم تخليصها مع ثلاثة من أطفالها في عملية قادتها قوات الجيش في شمال ولاية بورنو في غرب أفريقيا، وفقا لمصدر في الجيش النيجيري. تم الإبلاغ أيضا أنها كانت في الشهر الخامس من الحمل أثناء عملية الإنقاذ. ولم يتم الإبلاغ عن تفاصيل إضافية حول العملية.

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تم اختطاف 276 طالبة من المدرسة من قبل المنظمة المتطرفة في عام 2014، وتم الإفراج على 100 من بينهن . ومع ذلك، مصير أكثر من 80 فتاة لا زال غير معروف، وفقاً لـمنظمة "آمنستي". وتهدف "بوكو حرام" هو تنفيذ الشريعة الإسلامية، وخاضت معارك عنيفة لمدة 15 عامًا في شمال نيجيريا، واختطفت الآلاف من البشر. ومع ذلك، اختطاف مئات الطالبات في تشيبوك بقيت العملية الأكثر شهرة لتركيز التنظيم على المدارس.

أعلن عن عملية الإنقاذ الأخيرة بعد يوم من إعلان الجيش النيجيري أنه أنهى عملية ناجحة في معقل "بوكو حرام" الموالية لداعش في غرب أفريقيا، حيث تم الهجوم من الجو وخاضت القوات معارك على الأرض في غابة سامبيسا، التي كانت تعتبر مأوى للجماعات المتطرفة على مدى السنين.

مؤخرًا ، شارك عدد من الناجين من الخطف في تشيبوك في مقابلة مع شبكة سي إن إن تجاربهم المروعة من الأسر، في الذكرى السنوية العاشرة لخطفهم. واحدة منهم، أمينة علي ، البالغة من العمر 27 عامًا ، قالت إنها كانت مضطرة للزواج من مسلح في المنظمة قبل أن تفر بعد عامين من الأسر. اليوم، هي تدرس وتعمل لتحقيق مستقبل مشرق لنفسها وابنتها البالغة من العمر 8 سنوات، التي تقول إنها تعاني من الوصمة المرتبطة بكونها "طفلة بوكو حارام".

ناجية أخرى، أناتو ستيفن البالغة من العمر 26 عامًا، التي أُفرج عنها في عام 2017، فقدت ساقها خلال غارة جوية للجيش النيجيري على مكان اختباء المنظمة. قتل ستة من أعضائها في القصف، حسب قولها.

جوا، امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا، كانت في السادسة عشرة عندما تم اختطافها، قالت إنها ضُربت على يد خاطفيها واضطرت إلى العمل كخادمة لمدة 3 سنوات، حتى تم تحريرها في عام 2017.