الجزائر تبني سجنًا لبارونات المخدرات في "صحراء الموت".. قرار أمني غير مسبوق

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن السلطات قررت تحويل ثكنة عسكرية تقع في صحراء تينزروفت، أقصى جنوب غربي البلاد، إلى سجن شديد الحراسة مخصص لبارونات المخدرات وتجار المواد المخدرة.

وجاء القرار خلال اجتماع للمجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في إطار إجراءات جديدة لمواجهة تنامي نشاط شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية في البلاد. ولم تحدد الرئاسة سعة السجن أو موعد بدء تشغيله.

وتقع منطقة تينزروفت بالقرب من الحدود مع مالي، وتُعد من أكثر المناطق النائية وقسوة في الصحراء الكبرى. وهي منطقة شبه خالية من السكان، وقد تتجاوز درجات الحرارة فيها 50 درجة مئوية خلال فصل الصيف، ما جعلها تُعرف باسم «بلاد العطش».

وبالتوازي مع إنشاء السجن، قررت السلطات الجزائرية تأسيس جهاز أمني متخصص في مكافحة المخدرات، على غرار هيئات دولية من بينها إدارة مكافحة المخدرات الأميركية (DEA)، بهدف تعزيز قدرات الدولة في مواجهة شبكات الاتجار بالمخدرات.

وتأتي هذه الخطوات في وقت تكثف فيه الجزائر عملياتها ضد شبكات المخدرات. ففي أغسطس/آب الماضي، أعلنت السلطات ضبط أكثر من 10.4 ملايين كبسولة من مادة بريغابالين وأكثر من 33 كيلوغرامًا من الكوكايين، ضمن عملية استهدفت شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود. وأسفرت العملية عن توقيف 25 مشتبهًا بهم، فيما بقي 25 آخرون في حالة فرار، وفق معطيات النيابة الجزائرية.

وتعكس الإجراءات الجديدة توجهًا جزائريًا نحو تشديد التعامل مع جرائم الاتجار بالمخدرات، عبر الجمع بين تعزيز الأجهزة الأمنية وإنشاء منشأة احتجاز عالية الحراسة مخصصة لأخطر المتورطين في هذا النوع من الجرائم.