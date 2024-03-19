تقرير : قوات الدعم السريع تخير السودانيين بين "التجنيد أو الموت"

أفادت شبكة "سي أن أن" الأميركية، في تحقيق صحافي، أن جماعة قوات الدعم السريع تخير السودانيين بين "التجنيد أو الموت"، موضحة أنها تستخدم فظاعات لإجبار السودانيين على الانضمام إلى صفوفها.

ويشير التحقيق، الذي نُشر اليوم الثلاثاء، إلى أن قوات الدعم السريع جنّدت مئات الأشخاص قسراً، بينهم مئات الأطفال، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضاف أن قوات الدعم السريع عمدت أيضاً إلى تقييد الاتصالات وتقييد الوصول إلى وسائل الإعلام، ما يصعب الحصول على إحصاءات.

وبحسب شهود عيان فإن مجموعة من الممارسات القسرية التي تستخدمها قوات الدعم السريع لإجبار السودانيين على الانضمام إلى صفوفها، بما في ذلك التخويف والتعذيب والإعدامات الفورية وحجب المساعدات الغذائية والطبية.

وكانت قد حذّرت الأمم المتحدة مراراً من وقوع أزمة مجاعة كارثية في السودان، مع تدهور الإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار، تعمل قوات الدعم السريع على السيطرة على الغذاء في البلاد، وتستخدم التكتيكات القسرية لتحقيق أهدافها. وتشير روايات الشهود إلى أن من يرفض التجنيد يواجه خطر القتل أو الاعتقال.