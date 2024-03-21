وزيرة الشغل الإسبانية رفضت دعوة من البوليساريولزيارة مخيمات تندوف في الجزائر

رفضت وزيرة الشغل الإسبانية، يولاندا دياز، دعوة من جبهة البوليساريو، خلال الولاية البرلمانية السابقة، لزيارة مخيمات تندوف في الجزائر، بحسب ما أوردته صحيفة "إل إندبندينتي" الإسبانية نقلا عن مصادر من الجبهة

وهي التصريحات التي تم رفضها من قبل الحزب الذي تترأسه دياز. وردت مصادر من تحالف اليسار المتطرف، سومار، قائلةً "لم تتلق أي شيء". ولم يثنِ رد الفعل، هذا البوليساريو عن تكرار "دعوتها" لوزيرة الشغل، حسب ما أفادت مصادر من الجبهة للصحيفة.

وأعلنت البوليساريو عن هذه الدعوة، بعد تصريح يولاندا دياز في فبراير/شباط المنصرم، بشأن تلقيها، دعوة من نظيرها الفلسطيني لزيارة السلطة الفلسطينية في رام الله لتوقيع مذكرة تعاون ثنائي والمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما أعربت عن استعدادها لزيارة رام الله، مقر السلطة الفلسطينية.

ويذكر أن، الاتفاق المبرم في 24 أكتوبر/تشرين الأول بين الحزب العمالي الاشتراكي وحزب سومار لتشكيل حكومة ائتلافية يسارية لم يشر إلى قضية الصحراء.