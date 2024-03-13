الخارجية الأمريكية:"افتتاح القنصلية في الصحراء المغربية لن يكون في الوقت الحالي، والتخطيط لا يزال مستمرا للتواجد المناسب"

قال مدير مكتب الميزانية والتخطيط بوزارة الخارجية الأمريكية دوغلاس بيتكين، ردا على سؤال بخصوص إمكانية تمويل قنصلية في الصحراء إن ذلك "لن يكون في الوقت الحالي"وتابع "أعتقد أن بعض التخطيط لا يزال مستمرا للتواجد المناسب، نظرا للظروف الأمنية"، حاء ذلك في ندوة صحفية تلت عرض الميزانية في شقها المتعلق بالعمل الدبلوماسي.

وبحسب دوغلاس فإن الولايات المتحدة الأمريكية لن تفتح قنصلية عامة لها في مدينة الداخلة بالأقاليم الصحراوية المغربية، خلال الولاية الحالية للرئيس جو بايدن، وهو الأمر الذي أكدته وثيقة مشروع ميزانية عام 2025 التي خلت من أي مشروع لتدشين تمثيلية لواشنطن في الصحراء، على الرغم من أن الأمر مُضمن في الإعلان الرئاسي الذي وقعه الرئيس السابق دونالد ترامب في دجنبر من عام 2020.

ويعني ذلك أن إدارة بايدن، قررت الاستمرار في تأجيل ملف القنصلية إلى أجل غير مسمى، على الرغم من كونه جزءا من الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وإسرائيل، الموقع أواخر عام 2020، والذي تضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل بعد 20 عاما على قطعها.

وسيكون إتمام هذه الخطوة رهينا بالإدارة المقبلة، والتي ستخرج إلى حيز الوجود بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري، ويُنتظر أن يتنافس الرئيس الحالي بايدن، مرشحا للحزب الديمقراطي، مع الرئيس السابق ترامب ممثلا للحزب الجمهوري، بعدما اكتسح هذا الأخير الانتخابات التمهيدية وحسم نتائجها مبكرا لصالحه.

وبالعودة إلى الإعلان الموقع من طرف دوالد ترامب بخصوص الصحراء، والمنشور إلى الآن في المواقع الحكومية الأمريكية، نجد أنه يتضمن افتتاح القنصلية في مدينة الداخلة، حيث جاء فيه "أعلن الرئيس ترامب اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وكذلك نيتنا فتح قنصلية للولايات المتحدة في المنطقة"، وأضاف"يحث الرئيس ترامب جميع الأطراف على المشاركة البناءة مع الأمم المتحدة والنظر في طرق مبتكرة وحقيقية لدفع عملية السلام إلى الأمام".

واشارت الوثيقة إلى أن الولايات المتحدة"تعتقد أن خطة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب هي الخيار الواقعي الوحيد لتحقيق حل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع حول الصحراء، وأن المغرب هو أحد أقدم وأقرب حلفاء الولايات المتحدة، وقد أكدت كل إدارة أمريكية منذ الرئيس كلينتون دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي".